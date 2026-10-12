Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với bưu điện, ngân hàng, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan rà soát, cập nhật thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại cơ sở; thành lập các tổ công tác liên ngành trực tiếp vận động tại các điểm chi trả; tuyên truyền, hướng dẫn về lợi ích của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, giúp người hưởng chủ động quản lý, sử dụng nguồn tiền, hạn chế việc phải đi lại, chờ đợi để nhận tiền mặt.

Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi, người ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người chưa có tài khoản và những trường hợp gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, bảo đảm người hưởng được hướng dẫn đầy đủ, thuận tiện, an toàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dữ liệu người hưởng, phối hợp xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình chi trả. Qua đó từng bước mở rộng tỷ lệ người nhận các chế độ BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Bà Linh Ngọc Anh, tổ dân phố Lê Lai, phường Thục Phán cho biết: Hằng tháng tôi nhận lương hưu tại Bưu điện tỉnh, từ khi được cán bộ BHXH tuyên truyền, tôi chuyển sang nhận lương qua tài khoản cá nhân. Tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản, không phải đi lại, chờ đợi để nhận tiền như trước. Khi cần chi tiêu, tôi có thể chủ động rút tiền hoặc thanh toán các khoản mua sắm, sinh hoạt bằng hình thức chuyển khoản, thuận tiện hơn nhiều.

Cùng với bà Anh, bà Hoàng Thị Đào, tổ dân phố Đà Quận chuyển từ nhận lương hưu bằng tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân từ cuối năm 2025. Bà Đào chia sẻ: Trước đây, khi chưa nhận trợ cấp hằng tháng qua tài khoản, tôi phải đi bộ ra Cao Bình từ sớm để xếp hàng chờ lấy tiền, có hôm phải đợi đến 10, 11 giờ trưa mới nhận được. Nay vào ngày mùng 1 hoặc mùng 2, tiền được chuyển thẳng vào tài khoản, tôi thấy rất thuận lợi.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền, vận động người dân nhận lương hưu qua tài khoản.

Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có hơn 16.400 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản, chiếm 64,5% tổng số người hưởng. Riêng trong kỳ chi trả tháng 8 và tháng 9, BHXH tỉnh, BHXH cơ sở phối hợp vận động được 2.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, 2.301 người hưởng trợ cấp BHXH một lần và 1.501 người hưởng trợ cấp thất nghiệp chuyển từ hình thức nhận bằng tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân, tổng số tiền chi trả 125,7 tỷ đồng.

Việc ngày càng có nhiều người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển sang nhận tiền qua tài khoản cho thấy phương thức chi trả không dùng tiền mặt đang từng bước trở thành lựa chọn phù hợp. Quá trình chi trả được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lục Việt Hằng cho biết: Hiện tỷ lệ người nhận lương hưu qua tài khoản tại tỉnh mới đạt 64,5%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 93% của cả nước. Để đạt mốc 69% vào cuối năm 2026 và tăng dần vào những năm tiếp theo, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH lựa chọn hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng; phối hợp hỗ trợ người dân mở tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản. Tăng cường hướng dẫn trực tiếp đối với những trường hợp người cao tuổi, người gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng; rà soát, phân loại nhóm chưa nhận lương hưu qua tài khoản để có giải pháp vận động phù hợp.

Từ những thay đổi trong cách nhận lương hưu của người dân, phương thức chi trả qua tài khoản đang dần trở nên quen thuộc hơn, góp phần mở rộng tỷ lệ nhận tiền không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người hưởng, thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.