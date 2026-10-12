An Giang gỡ điểm nghẽn, chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc

Tại hội nghị đối thoại mới đây, lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc ghi nhận nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về hạ tầng giao thông, cảng biển, nguồn nước, nguyên liệu sản xuất nước mắm và thủ tục hành chính; đồng thời cam kết đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027.

Hội nghị do UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức, với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Sun Group đề nghị sớm tháo gỡ vướng mắc để đưa cảng An Thới vào hoạt động, hoàn thiện giao thông kết nối Bắc - Nam đảo và nghiên cứu tuyến tàu điện. Doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng bụi, ô nhiễm từ các công trình xây dựng ảnh hưởng đến cảnh quan và hình ảnh du lịch địa phương.

Hội Sản xuất nước mắm Phú Quốc kiến nghị điều chỉnh quy định khai thác cá cơm phù hợp với đặc thù địa phương nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu; đồng thời đề xuất quy hoạch khu sản xuất nước mắm tập trung kết hợp du lịch trải nghiệm. Các doanh nghiệp cũng nêu nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch, xây dựng quỹ xúc tiến du lịch riêng và hỗ trợ sản phẩm OCOP.

Trong lĩnh vực cấp nước, Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Đảo đề nghị đầu tư đường ống dẫn nước tại khu vực xã Bãi Thơm phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp sẵn sàng ứng vốn phối hợp triển khai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cho biết địa phương sẽ tiếp thu các kiến nghị, tổ chức đối thoại chuyên đề theo từng nhóm ngành nghề và vận hành trang thông tin chính thức để tiếp nhận phản ánh. Đặc khu cũng dự kiến công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo chủ chốt, tạo kênh kết nối trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhấn mạnh Phú Quốc là một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và cả nước, có thế mạnh về kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Tỉnh sẽ đẩy nhanh điều chỉnh Quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2050, tháo gỡ vướng mắc về dữ liệu đất đai và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến.

Về hạ tầng hàng không, tỉnh đặt mục tiêu nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên 20 triệu lượt khách vào tháng 3/2027, hướng tới 50 triệu lượt khách mỗi năm. Lãnh đạo tỉnh đồng thời đề nghị doanh nghiệp phối hợp xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh; chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh Phú Quốc sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức APEC 2027.