Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 12/10: Gia Lai đấu giá gần 20 ha đất làm khu biệt thự du lịch golf

Gia Lai đấu giá gần 20 ha đất làm khu biệt thự du lịch golf

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng 19,62 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, để triển khai dự án Khu biệt thự du lịch Học viện golf, với chi phí thực hiện dự kiến gần 1.486 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quy hoạch, dự án bố trí gần 11,2 ha để xây dựng 331 lô biệt thự du lịch cao 3 tầng. Khu thương mại, dịch vụ rộng hơn 0,5 ha, gồm 4 lô cao 1-3 tầng. Diện tích còn lại dành cho cây xanh cảnh quan và giao thông.

Gia Lai đấu giá gần 20 ha đất làm khu biệt thự du lịch golf.

Dự án hướng đến đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách và người chơi golf trong nước, quốc tế. Khu đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án không quá 48 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, với thời hạn thuê đất 50 năm.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức trong quý IV/2026. Nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư, đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án tương tự và nộp tiền đặt trước bằng 20% giá trị tính theo giá khởi điểm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Gia Lai thu hút 218 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký gần 192.719 tỷ đồng, tăng hơn 147% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch tiếp tục là lĩnh vực được địa phương chú trọng phát triển, với khoảng 13,5 triệu lượt khách và tổng thu ước 29.210 tỷ đồng trong cùng kỳ.

Hà Nội kiểm tra mua bán, sử dụng nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra việc mua, thuê, thuê mua và sử dụng nhà ở xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo yêu cầu, chủ đầu tư các dự án phải rà soát quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, bảo đảm người đăng ký đáp ứng điều kiện về đối tượng, nhà ở, thu nhập và các yêu cầu liên quan. Thông tin về dự án, số lượng căn hộ, thời gian tiếp nhận hồ sơ, điều kiện và thủ tục đăng ký phải được công khai.

Chủ đầu tư không được thu tiền, nhận đặt cọc hoặc ký thỏa thuận làm phát sinh quyền mua nhà khi người đăng ký chưa đủ điều kiện. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng căn hộ, báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu kê khai không trung thực hoặc giao dịch trái quy định.

UBND các xã, phường nơi có dự án được yêu cầu tăng cường kiểm tra, tập trung vào các trường hợp mua nhà không đúng đối tượng, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái quy định. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, địa phương phải xác minh người đứng tên hợp đồng, người được xét duyệt và người trực tiếp sử dụng căn hộ.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu phường Kiến Hưng xác minh hai trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo kiến nghị của chủ đầu tư. Các địa phương phải xử lý vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo kết quả định kỳ hằng quý hoặc khi có yêu cầu.

Doanh nghiệp mới thành lập 3 tháng được chọn làm nhà đầu tư khu đô thị 15.600 tỷ đồng ở Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Mễ Sở, với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mễ Sở. Đáng chú ý, doanh nghiệp này mới thành lập vào tháng 7/2026, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đầu tháng 10/2026, công ty tăng vốn điều lệ từ hơn 3.100 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án Khu đô thị mới Mễ Sở có tổng vốn đầu tư hơn 15.600 tỷ đồng, quy mô khoảng 86 ha, nằm giáp đường Vành đai 4 tại xã Mễ Sở, thuộc huyện Văn Giang cũ. Thời gian triển khai dự án dự kiến 5 năm.

Doanh nghiệp mới thành lập 3 tháng được chọn làm nhà đầu tư khu đô thị 15.600 tỷ đồng ở Hưng Yên.

Theo quy hoạch, dự án cung cấp 1.219 căn nhà liền kề cao 6 tầng, 129 căn biệt thự cao 3 tầng và hơn 6.600 căn hộ chung cư tại các tòa nhà cao 15-30 tầng. Ngoài quỹ đất phát triển nhà ở, dự án dành gần 27,2 ha cho hạ tầng xã hội, công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cùng các tiện ích thương mại, dịch vụ, cây xanh, mặt nước và bãi đỗ xe.

Khu đô thị mới Mễ Sở được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị tại khu vực phía Tây tỉnh Hưng Yên, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh phát triển các khu đô thị quy mô lớn. Với lợi thế giáp Hà Nội, Văn Giang đang thu hút nhiều dự án bất động sản của các doanh nghiệp như Vingroup, Ecopark, Sunshine và Xuân Cầu.

TP HCM miễn tiền sử dụng không gian ngầm đến độ sâu 15 m

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của HĐND thành phố về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và phát triển công trình ngầm. Theo đó, tổ chức, cá nhân được sử dụng lòng đất trong phạm vi thửa đất đến độ sâu tối đa 15 m mà không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm, nếu đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, mục đích sử dụng đất và an toàn công trình.

Trường hợp quy hoạch quy định giới hạn độ sâu thấp hơn 15 m, người sử dụng phải tuân thủ giới hạn này. Với phần không gian ngầm vượt quá độ sâu được miễn tiền, nghĩa vụ tài chính được xác định theo quy định. Cụ thể, hệ số thu tiền là 0,3 đối với phần không gian ngầm sâu hơn giới hạn miễn tiền đến 30 m và 0,15 đối với phần sâu hơn 30 m đến 50 m. Phần không gian ngầm sâu hơn 50 m được miễn tiền sử dụng.

TP HCM miễn tiền sử dụng không gian ngầm đến độ sâu 15 m.

Tiền sử dụng không gian ngầm được tính căn cứ vào diện tích sàn, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, độ sâu và thời gian sử dụng. Người sử dụng có thể lựa chọn nộp tiền hằng năm hoặc nộp một lần cho toàn bộ thời hạn hoạt động của dự án.

Chính sách cũng quy định miễn tiền sử dụng không gian ngầm đối với các công trình giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật công cộng, bãi đỗ xe ngầm, lối đi ngầm công cộng, công trình chống ngập, bảo vệ môi trường và các dự án đầu tư công thuộc diện áp dụng. Công trình phục vụ văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực khác được giảm 50%.

Đáng chú ý, các công trình được nghiệm thu, đưa vào khai thác trước ngày 1/1/2027 không phải nộp khoản tiền này. Những công trình đưa vào khai thác từ ngày 1/1/2027 trở đi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính kể từ thời điểm bắt đầu khai thác.

UBND TP HCM sẽ xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu công trình ngầm với dữ liệu đất đai, xây dựng, đồng thời tổ chức xác định, thu và quản lý tiền sử dụng không gian ngầm. Chính sách được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, khuyến khích đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ không gian dưới lòng đất tại đô thị.

Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch khu tái thiết đô thị 447 ha, vốn gần 186.000 tỷ đồng

Từ ngày 12/10 đến 1/11/2026, UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn, quy mô nghiên cứu khoảng 447 ha, tổng vốn đầu tư gần 186.000 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích nghiên cứu, khoảng 206 ha thuộc khu vực tái thiết đô thị, 241 ha còn lại dành cho khu vực cải tạo, chỉnh trang. Hồ sơ được niêm yết tại 20 địa điểm thuộc các khu vực Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Đông Thiên, Nguyễn Khoái, Thanh Lân và Nam Dư để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Dự án định hướng phát triển đô thị xanh, kết hợp mô hình đô thị bọt biển, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội. Các hạng mục được định hướng gồm công viên, hồ điều hòa, không gian xanh, công trình giáo dục, y tế, thể thao và các tiện ích thiết yếu.

Một trong những nội dung được quan tâm là phương án tái định cư. Theo thông tin chủ đầu tư công bố, các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường. Việc xác định phạm vi ảnh hưởng, vị trí và loại hình nhà ở tái định cư, chính sách hỗ trợ cùng tiến độ bố trí chỗ ở sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, phương án tổ chức giao thông, thoát nước, cây xanh, trường học và các công trình công cộng cũng cần được tính toán phù hợp với quy mô dân số sau tái thiết. Việc lấy ý kiến cộng đồng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện đồ án, hài hòa mục tiêu phát triển đô thị với nhu cầu sinh hoạt của cư dân hiện hữu.