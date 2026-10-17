Đổi thay từ nếp sống

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thổ Út cho biết: Tùy đặc điểm tình hình dân cư, điều kiện sống mà mỗi cộng đồng, từng gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn có những đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng trình bày chuyên đề về xây dựng thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” tại xã Minh Đức.

Cùng xây dựng đời sống văn hóa

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Sơn Điểu Khuê, xã có 20 DTTS với gần 20 ngàn người, chiếm hơn 47% dân số toàn xã. Thời gian qua, thông qua triển khai mô hình Thọ Sơn - Cuộc sống xanh, điểm đến bình yên, người dân trên địa bàn đã đóng góp 1,5 ngàn m2 đất, 232 triệu đồng cùng 800 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường…

Đặc biệt, Trảng Cỏ Bù Lạch là địa điểm thu hút du khách gần xa đến với xã Thọ Sơn. Do vậy, MTTQ xã đã phát động và người dân chung tay giữ gìn rừng, thảm cỏ tự nhiên, bản sắc văn hóa các DTTS… nhằm tạo cơ hội giải quyết việc làm cho người dân thông qua thực hiện xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc gắn với du lịch sinh thái.

Ông Điểu Hoài (dân tộc Xtiêng, ở xã Thọ Sơn) cho hay: Trong quá trình thực hiện mô hình Thọ Sơn - Cuộc sống xanh, điểm đến bình yên gắn với bảo tồn, phát huy giá trị của trảng cỏ Bù Lạch, đồng bào bắt đầu thay đổi từ những việc làm nhỏ hằng ngày trong cuộc sống như: khi lùa trâu bò chăn thả nơi bìa rừng, bà con hạn chế dẫn đàn băng ngang trảng cỏ mà đi theo rìa ngoài vì sợ trâu bò vô tình làm Trảng Cỏ mất vẻ đẹp vốn có. Khi đến vui chơi, mọi người đều giữ gìn vệ sinh chung, nếu thấy rác, bà con nhặt để hình ảnh trảng cỏ luôn sạch sẽ…

Ở xã Xuân Thành, những năm qua, đồng bào DTTS không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, giữ gìn nét đẹp truyền thống, chăm lo cho con em đến trường mà còn chủ động góp phần xây dựng đời sống văn hóa như: tuân thủ pháp luật về giao thông, đăng ký dịch vụ thu gom rác; tham gia dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên nhiều tuyến đường…

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nữ (dân tộc Chơ-ro, ở xã Xuân Thành), người có uy tín trong đồng bào DTTS thành phố, nhờ việc chú trọng tuyên truyền pháp luật về giao thông của cơ quan chức năng, nhà trường mà thanh niên địa phương đã tuân thủ các quy định lái xe an toàn. Đây là một trong những chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần cùng địa phương chung tay xây dựng văn hóa giao thông.

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo THỔ ÚT, tính đến tháng 9-2026, thành phố có 207 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi; 28 thôn đặc biệt khó khăn; 46 xã vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Xây dựng ý thức công dân văn minh

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là từ tháng 4-2026 khi Đồng Nai trở thành đô thị thứ 7 của cả nước, đòi hỏi người dân tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong xây dựng đời sống văn hóa. Thực tế này đòi hỏi đồng bào DTTS - một bộ phận cư dân trên địa bàn thành phố có những điều chỉnh về cách nghĩ, hành vi cho phù hợp với đời sống xã hội.

Anh Thổ Ngọc Lâm (dân tộc Chơ-ro, ở xã Nha Bích) chia sẻ: Là công dân thành phố, người dân phải hình thành thói quen, ý thức của công dân đô thị.

Để giúp người dân, nhất là đồng bào DTTS hiểu đúng và thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng ý thức công dân đô thị, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các xã, phường triển khai chuyên đề: Xây dựng ý thức công dân đô thị góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” thông qua các buổi tuyên truyền tại khu dân cư.

Trong những đợt tham gia chia sẻ với người dân về chuyên đề này, đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, báo cáo viên Trung ương, truyền đạt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân về tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô thị Đồng Nai; những nhiệm vụ và đột phá trong xây dựng thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”…

Đồng thời, tùy vào đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế, xã hội của từng xã, phường, đồng chí Hà Anh Dũng luôn dành thời gian trao đổi và đưa ra nhiều tình huống, câu hỏi để cùng thảo luận sâu về trách nhiệm, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân, trong đó có đồng bào DTTS, góp phần vào quá trình xây dựng ý thức công dân đô thị trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, cộng đồng các DTTS trên địa bàn cũng chủ động nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Thời gian qua, chức sắc chùa Sóc Lớn (ở xã Lộc Hưng) đã cùng chính quyền vận động người dân chung tay bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa. Đồng thời, nhà chùa cùng cộng đồng dân tộc Khmer chăm sóc khuôn viên, cảnh quang ở khu dân cư. Duy trì sân bóng đá, khu luyện tập thể dục và vận động mọi người tùy theo điều kiện sức khỏe lựa chọn một hình thức tập luyện phù hợp. Từ đó góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer ngay tại cộng đồng, đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà thành phố đang thực hiện.