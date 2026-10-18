Du lịch mùa thu Việt Nam lọt danh sách nổi bật nhất thế giới

Bạn trẻ chụp ảnh tại vườn hoa bên Hồ Gươm, Hà Nội đầu tháng 10. Ảnh: Trần Hiền.

Tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet vừa công bố danh sách 15 điểm đến có xu hướng du lịch nổi bật mùa thu năm 2026, trong đó gọi Việt Nam là “một trong những đất nước kỳ diệu nhất thế giới” khi xếp quốc gia ở vị trí thứ 4, vượt qua các điểm đến nổi tiếng như Nam Mỹ, Sri Lanka...

Danh sách được xây dựng dựa trên mức tăng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch của độc giả trong giai đoạn 20/8-20/9 so với kỳ trước đó.

Lonely Planet nhận định mùa thu là thời điểm lý tưởng để khám phá Việt Nam. Thời tiết Hà Nội dịu mát hơn, thuận lợi cho việc dạo quanh những con phố quanh co. Vịnh Hạ Long có tầm nhìn trong trẻo, làn nước ấm thích hợp để bơi lội. Trong khi đó, những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa và Hà Giang chuyển sang sắc vàng vào mùa lúa chín.

Ở khu vực phía Nam, thời tiết ấm áp hơn nhưng đi kèm những cơn mưa khó đoán. Dù vậy, tạp chí cho rằng thời tiết thất thường không nên ngăn du khách trải nghiệm Việt Nam. Du khách vẫn có thể thưởng thức phở tại những góc phố nhộn nhịp ở Hà Nội, chạy xe máy qua TP.HCM hoặc đạp xe khám phá vùng nông thôn quanh phố cổ Hội An.

Khách quốc tế đi xích lô trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Đây không phải lần đầu Việt Nam góp mặt trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Giữa tháng 10, tạp chí Condé Nast Traveler (ấn bản Mỹ) công bố kết quả giải thưởng thường niên Readers’ Choice Awards, trong đó Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được độc giả yêu thích nhất thế giới, với 92,99 điểm. Việt Nam vượt qua một số điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore.

Những ghi nhận từ các ấn phẩm du lịch quốc tế diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong các kỳ 9 tháng từ trước đến nay.

Riêng tháng 9, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,77 triệu lượt. Với kết quả này, ngành du lịch tiếp tục hướng đến mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

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