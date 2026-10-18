Suối Giàng: Đặc sắc đêm tiệc trà và trình diễn trang phục các dân tộc

Tại đêm tiệc trà, các cơ sở sản xuất và gia đình trên địa bàn giới thiệu 04 dòng sản phẩm chế biến từ chè Shan tuyết cổ thụ: bạch trà, lục trà, hoàng trà và hồng trà.

Theo thông tin tại chương trình, cách thu hái như “một tôm”, “một tôm một lá” hoặc “một tôm hai lá” tạo nên sự khác biệt về hương vị giữa các loại trà.

Các nghệ nhân pha chế, trình diễn nghệ thuật thưởng trà tại đêm tiệc trà Shan tuyết Suối Giàng.

Thông qua phần pha chế của đồng bào dân tộc Mông, du khách được thưởng thức chè Shan tuyết được giới thiệu là sinh trưởng tự nhiên ở độ cao 1.400 m.

Hoạt động tạo điều kiện để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất giao lưu kinh nghiệm chế biến, xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác liên kết tiêu thụ chè; đồng thời góp phần quảng bá quần thể gồm 400 cây chè Shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Thí sinh Lê Phương Mai trình diễn trang phục cô dâu truyền thống của đồng bào Dao đỏ.

Cùng với nghệ thuật thưởng trà, hội thi trình diễn trang phục các dân tộc cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

10 thí sinh đại diện cho các dân tộc Mông, Thái, Dao và Kinh giới thiệu nét văn hóa đặc trưng qua trang phục truyền thống. Trang phục cô dâu Dao đỏ nổi bật với nhiều lớp áo thêu tay, sắc đen chàm và đỏ, kết hợp trang sức bạc.

Thí sinh dân tộc Thái trình diễn áo cóm cùng khăn piêu; trang phục Mông có chất liệu lanh tự dệt, chân váy xếp ly và họa tiết ghép vải thủ công. Phần thi còn có áo dài lụa của người Kinh được thiết kế cách điệu, kết hợp họa tiết thổ cẩm.

Các thí sinh trình diễn trang phục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc xã Văn Chấn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất hội thi trình diễn trang phục cho thí sinh Thào Thị Trang.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh xuất sắc.

Các thí sinh đạt giải Ba tại hội thi trình diễn trang phục các dân tộc.

Ban Tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và năm giải khuyến khích cho các thí sinh. Việc kết hợp hội thi trình diễn trang phục với hoạt động thưởng trà góp phần tạo thêm trải nghiệm cho du khách, quảng bá chè Shan tuyết Suối Giàng và các giá trị văn hóa địa phương.