Cô giáo người Chăm trưởng thành từ chính sách, tận tâm với nghề

Gần 20 năm gắn bó với trường lớp, dù ở cương vị quản lý hay trực tiếp đứng lớp, cô vẫn luôn dành tâm huyết cho học sinh và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Tranh thủ giờ ra chơi, cô giáo Mai Hiền hướng dẫn các em học sinh ôn bài

Từ cơ hội học tập đến ước mơ đứng trên bục giảng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Chăm ở thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, tuổi thơ của cô Thông Thị Mai Hiền gắn với mái trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính môi trường giáo dục dành cho học sinh người DTTS đã tạo điều kiện để cô được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên.

Cô giáo Thông Thị Mai Hiền dạy tiếng Chăm cho học sinh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Sau khi tốt nghiệp Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, cô tiếp tục theo học ngành Sư phạm theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) về xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS. Đây cũng là cơ hội để cô được đào tạo, bồi dưỡng và trở về đóng góp cho quê hương.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp, cô giáo Mai Hiền trở về công tác tại Trường Tiểu học Hàm Phú 1, nay là Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc. Từ một giáo viên trẻ, cô từng bước tích lũy kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và gắn bó với nghề.

Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc sinh hoạt chuyên môn

Xác định việc học tập rất quan trọng, vì vậy, khi trở thành giáo viên, tôi luôn mong muốn truyền cho học sinh niềm yêu thích học tập, giúp các em có thêm cơ hội để phát triển. Cô giáo Thông Thị Mai Hiền, Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc

Năm 2012, cô vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đây, cô tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham gia công tác Đảng và các hoạt động của nhà trường.

Vẹn nguyên tình yêu nghề, tận tâm với học sinh

Gần 20 năm gắn bó với Trường Tiểu học Hàm Phú 1, cô giáo Mai Hiền luôn nỗ lực trong công tác chuyên môn, tích cực chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp, nhất là những giáo viên trẻ.

Cô giáo Thông Thị Mai Hiền dạy tiếng Chăm cho học sinh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Nhiều năm liền, cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp khen thưởng. Những kết quả ấy là sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của cô.

Theo cô giáo Huỳnh Thị Quý, đồng nghiệp của cô giáo Mai Hiền, điều đáng quý ở cô là sự gần gũi, hòa đồng và luôn nhiệt tình trong công việc. Cô quan tâm đến học sinh, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, cùng nhau nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô giáo Mai Hiền phát biểu, dặn dò học sinh trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, 4 trường tiểu học trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc được sáp nhập thành Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc.

Trong môi trường mới, cô Mai Hiền tiếp tục gắn bó với công tác chuyên môn, đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng khối 3. Cô tiếp tục cùng đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy và quan tâm đến quá trình học tập của học sinh.

Cô giáo Mai Hiền cùng học sinh tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa

Với cô, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng mỗi giờ lên lớp và sự tiến bộ của từng em học sinh. Bởi vậy, dù công việc có những thay đổi theo yêu cầu thực tế, cô vẫn giữ sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần học hỏi. Đó cũng là cách cô tiếp tục đóng góp cho giáo dục bằng những việc làm thiết thực, bình dị mỗi ngày.

Góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết Chăm

Bên cạnh công tác chuyên môn, cô giáo Mai Hiền còn dành nhiều tâm huyết cho việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Chăm trong trường học.

Từ sự vận động của cô giáo Mai Hiền, các phụ huynh đã mua trang phục truyền thống cho con em mình, tham gia lễ hội truyền thống của đồng bào

Trước đây, Trường Tiểu học Hàm Phú 1 có điểm trường Lâm Thuận, nơi 100% học sinh là con em đồng bào Chăm. Từ thực tế này, cô cùng nhà trường vận động phụ huynh quan tâm hơn đến việc giáo dục truyền thống cho con em.

Việc học sinh mặc trang phục truyền thống Chăm vào sáng thứ hai trong lễ chào cờ là một trong những hoạt động được duy trì. Qua đó, những nét văn hóa truyền thống được đưa vào đời sống học đường một cách gần gũi, giúp học sinh thêm tự hào về nguồn cội.

Cô giáo Mai Hiền cũng trực tiếp tham gia giảng dạy tiếng Chăm cho học sinh. Với cô, mỗi giờ học tiếng Chăm không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Cô giáo Mai Hiền rất tâm huyết với giáo dục, luôn quan tâm đến học sinh và có ý thức giữ gìn, phát huy tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa Chăm trong nhà trường. Thầy Thông Minh Chiến, giáo viên dạy tiếng Chăm, Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc

Học sinh Trường Tiểu học Hàm Thuận Bắc - điểm trường Hàm Phú 1 trong trang phục truyền thống dân tộc Chăm tham dự buổi sinh hoạt dưới cờ

Từ một học sinh người Chăm được hưởng chính sách ưu tiên trong giáo dục, cô giáo Mai Hiền đã trở thành giáo viên, đảng viên và từng là cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở. Hành trình ấy cho thấy những chính sách về giáo dục, đào tạo và công tác cán bộ DTTS đã tạo cơ hội để mỗi người được học tập, trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng.

Cô giáo Thông Thị Mai Hiền hướng dẫn học sinh thảo luận

Từ bục giảng, cô tiếp tục gieo tri thức, trao truyền những giá trị văn hóa Chăm cho thế hệ học sinh. Đó cũng là cách cô tiếp nối hành trình của chính mình, từ một cô học trò người DTTS được trao cơ hội học tập, trở thành người giáo viên và tiếp tục trao cơ hội, niềm tin cho những học sinh trên quê hương mình.