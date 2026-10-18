Vóc dáng siêu đô thị Đồng Nai hiện đại dần hiện hữu
Thành ủy Đồng Nai đang cụ thể hóa tầm nhìn phát triển 100 năm của thành phố với hạt nhân tạo động lực lan tỏa là Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành chuẩn bị vận hành thử nghiệm và sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2026.
Dự án Sân bay Long Thành đã kéo theo hàng loạt các dự án hạ tầng kết nối chiến lược hình thành nhanh chóng như: Cảng Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kéo theo các khu đô thị sầm uất, các khu công nghiệp thế hệ mới mọc lên.
Đặc biệt, với phương châm phóng tuyến mở đường phát triển kinh tế, Đồng Nai đang quyết tâm đầu tư một loạt tuyến đường mới với quy mô từ 8-10 làn xe, thể hiện tư duy và tầm nhìn xa trông rộng.
Từ những giải pháp đồng bộ, vùng đất Long Thành, Nhơn Trạch trước đây, hôm nay đã có một diện mạo mới, kỳ vọng sẽ tạo nên tiền đồ xán lạn, là niềm tự hào của thành phố Đồng Nai và cả nước trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202610/voc-dang-sieu-do-thi-dong-nai-hien-dai-dan-hien-huu-a2c4651/