Vóc dáng siêu đô thị Đồng Nai hiện đại dần hiện hữu

Dự án Sân bay Long Thành đã kéo theo hàng loạt các dự án hạ tầng kết nối chiến lược hình thành nhanh chóng như: Cảng Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kéo theo các khu đô thị sầm uất, các khu công nghiệp thế hệ mới mọc lên.

Đặc biệt, với phương châm phóng tuyến mở đường phát triển kinh tế, Đồng Nai đang quyết tâm đầu tư một loạt tuyến đường mới với quy mô từ 8-10 làn xe, thể hiện tư duy và tầm nhìn xa trông rộng.

Từ những giải pháp đồng bộ, vùng đất Long Thành, Nhơn Trạch trước đây, hôm nay đã có một diện mạo mới, kỳ vọng sẽ tạo nên tiền đồ xán lạn, là niềm tự hào của thành phố Đồng Nai và cả nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Vũ Hồng Văn (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức (bìa phải) khảo sát vị trí xây dựng khu thương mại tự do Long Thành.

Dự án đường ven sông Cái qua phường Trấn Biên tạo thành điểm nhấn đô thị hiện đại. Ảnh: Công Nghĩa

Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong giai đoạn hoàn thiện và vận hành thử nghiệm.

Cầu Phước An là cây cầu dây văng thứ 2 kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị hoàn thành.

Cảng Phước An tấp nập hàng hóa xuất nhập vào cảng.

Khu công nghiệp và đô thị Amata Long Thành đang được đầu tư hạ tầng nằm sát bên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Trung tâm phường Nhơn Trạch mang dáng dấp đô thị hiện đại.

Tuyến đường 25B rộng 10 làn xe, hiện là tuyến đường rộng và đẹp nhất thành phố Đồng Nai.

Một tòa chung cư mới bên tuyến đường rộng 10 làn xe đang dần hình thành ở phường Nhơn Trạch.

Giảng viên Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 hướng dẫn sinh viên thực hành robot tự động hóa.