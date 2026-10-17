Iran đáp trả tuyên bố của ông Trump về khả năng sử dụng 'mẹ của mọi loại bom'

Một quả bom GBU-43/B (MOAB) tại Trung tâm quân bị của lực lượng không quân Eglin ở Florida, Mỹ. EPA/TTXVN

Tehran cảnh báo hậu quả đối với Mỹ

Kênh Al Jazeera ngày 17/10 cho biết Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Majid Ibn al-Reza, đã phản ứng trước những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sử dụng bom cỡ lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông al-Reza tuyên bố tên gọi và kích thước của các loại bom không quyết định kết quả của một cuộc đối đầu quân sự.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo việc Mỹ tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự có thể gây ra những hậu quả đối với vị thế quốc tế, nền kinh tế và tình hình chính trị trong nước của Washington.

Ông al-Reza cũng khẳng định năng lực tên lửa của Iran đã làm thay đổi cục diện đối đầu, đồng thời cho rằng Mỹ phải tính đến khả năng đáp trả của Tehran khi đưa ra các quyết định quân sự tiếp theo.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang chuẩn bị thêm các phương án không kích nhằm vào Iran, trong đó có khả năng sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”.

Ông Trump đề cập khả năng tấn công cơ sở ngầm tại Iran

Theo CBS News ngày 16/10, các quan chức Mỹ am hiểu kế hoạch quân sự tiết lộ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã chuẩn bị phương án sử dụng bom MOAB nhằm vào các mục tiêu tại Iran nếu được Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax ngày 15/10, Tổng thống Trump nhấn mạnh MOAB là một loại bom thông thường có kích thước rất lớn, không phải vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Không, tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không cần phải làm như vậy”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có địa điểm được gọi là Pickaxe Mountain.

Đây là khu vực được cho là có cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân Iran nằm sâu dưới lòng núi. Tuy nhiên, những thông tin công khai hiện có chưa đủ để xác nhận đầy đủ đặc điểm, quy mô và mục đích hoạt động của cơ sở này.

Ông Trump tuyên bố Washington đang xem xét khả năng tấn công địa điểm trên và cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng phá hủy mục tiêu nếu quyết định tiến hành chiến dịch.

Khi được hỏi liệu một chiến dịch như vậy có cần triển khai bộ binh Mỹ hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng ông không cho là cần thiết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo nếu Washington chấm dứt các hoạt động quân sự trước khi bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ có thể phải tiếp tục hành động trong tương lai.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị phương án quân sự không đồng nghĩa Tổng thống Trump đã phê chuẩn một cuộc tấn công bằng MOAB.

MOAB có sức công phá lớn nhưng không phải bom hạt nhân

MOAB, tên đầy đủ là GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, là một trong những loại bom thông thường có sức công phá lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Theo Al Jazeera ngày 15/10, loại bom này nặng khoảng 9.800 kg, dài hơn 9 m và chứa khoảng 8.500 kg chất nổ. Do kích thước và trọng lượng lớn, MOAB thường được triển khai từ máy bay vận tải C-130 thay vì các máy bay chiến đấu thông thường.

MOAB được phát triển trong giai đoạn 2002 - 2003, với mục đích tạo ra sức công phá lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, loại bom này không được thiết kế chủ yếu để xuyên phá các công trình kiên cố nằm rất sâu dưới lòng đất.

Vì vậy, khả năng sử dụng MOAB nhằm vào những cơ sở ngầm như địa điểm Pickaxe Mountain cần được phân biệt với các loại bom xuyên phá chuyên dụng.

Mỹ từng sử dụng MOAB trong một chiến dịch quân sự tại Afghanistan năm 2017, nhằm vào hệ thống hang động và đường hầm của nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại nước này, thường được gọi là IS-K.