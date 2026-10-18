Phong trào đạp xe quanh Hồ Tây thu hút giới trẻ trước giờ làm việc

Nhờ mô hình cho thuê linh hoạt tại chỗ, người sử dụng chỉ cần chi trả vài chục nghìn đồng là có thể nhận ngay một chiếc xe cho hoạt động vận động buổi sáng. (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

Khoảng 6 giờ sáng, khi sương sớm tan dần và nắng bắt đầu lên, khu vực ven Hồ Tây đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng của người dân tập thể dục sớm.

Thay vì ngủ nướng thêm một chút hay ngần ngại chuyện vận động đầu ngày, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng và các bạn trẻ lựa chọn dịch vụ thuê xe đạp theo giờ để kịp hoàn thành mục tiêu rèn luyện thể thao trên cung đường hơn 15 kilomet trước khi bước vào ca làm việc buổi sáng.

Dọc theo các trục đường ven hồ như Nguyễn Đình Thi và Trích Sài lúc 6 giờ sáng, không khí yên ắng của buổi sớm tinh mơ được nhanh chóng thay thế bằng nhịp sống khẩn trương, rộn rã.

Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt hồ cũng là lúc các cửa hàng cho thuê xe đạp ven đường bắt đầu mở cửa đón khách. Hàng dãy xe thể thao với đủ kiểu dáng từ xe đua, xe tay ngang đến xe dạo phố được nhân viên dắt liên tục ra vỉa hè để bàn giao cho khách. Tiếng xích líp quay tròn xen lẫn tiếng kiểm tra phanh, tiếng chỉnh yên xe và tiếng nói cười của những nhóm người tập thể thao tạo nên một bức tranh đô thị căng tràn sức sống.

Hoạt động đạp xe quanh hồ từ lâu đã trở thành thói quen rèn luyện thể chất quen thuộc của người dân Thủ đô, song việc rủ nhau đi thuê xe vào đầu buổi sáng lại là sự lựa chọn mới của giới trẻ.

Đối với những người đang sinh sống tại các tòa nhà chung cư cao tầng, việc đưa một chiếc xe đạp thể thao cồng kềnh vào thang máy hay tìm kiếm chỗ cất giữ an toàn trong diện tích nhà ở chật hẹp luôn mang lại nhiều điều phiền toái. Thêm vào đó, gánh nặng chi phí mua sắm ban đầu cùng trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ cũng khiến không ít người ngần ngại.

Nhờ mô hình cho thuê linh hoạt tại chỗ, người sử dụng chỉ cần chi trả vài chục nghìn đồng là có thể nhận ngay một phương tiện vận hành êm ái. Đồng thời, mọi thủ tục giao nhận đều được diễn ra nhanh chóng, người thuê chỉ mất chưa đầy hai phút quét mã thanh toán bằng điện thoại là đã sẵn sàng để lăn bánh.

Các cửa hàng cho thuê xe đạp trên phố Trích Sài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

Gắn bó với cửa hàng cho thuê xe trên phố Trích Sài suốt nhiều năm, chị Linh cho biết số lượng bạn trẻ tìm đến thuê xe gần đây tăng lên rõ rệt. Nhận thấy nhiều người có nhu cầu đạp xe vận động từ sớm trước khi bắt đầu ngày mới, cửa hàng của chị đã chủ động mở cửa đón khách từ 5 giờ sáng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tập, cơ sở của chị chuẩn bị số lượng xe dồi dào với đầy đủ mẫu mã, kích cỡ phù hợp cho từng vóc dáng, từ xe thể thao tay ngang đến các dòng xe dạo phố.

Chị Linh chia sẻ vào những buổi sáng thời tiết mát mẻ, người đến nhận xe ra vào tấp nập, nhiều thời điểm đông đến mức người làm trong quán không đếm xuể số lượng người tới thuê.

Trên cung đường hơn 15 kilomet sát mép hồ Tây, dòng người chuyển động liên tục tạo nên một nhịp điệu rèn luyện đầy hứng khởi. Đan xen giữa những nhóm bạn trẻ hối hả đạp xe thuê là hình ảnh các câu lạc bộ người cao tuổi đang thong dong lướt đi trên dàn xe chuyên dụng do chính họ sở hữu và chăm sóc tỉ mỉ. Nếu như các bậc cao niên duy trì nếp tập luyện bền bỉ suốt hàng chục năm qua như một nét sinh hoạt quen thuộc, thì thế hệ trẻ lại mang đến nhịp chuyển động dứt khoát, hiện đại qua việc tận dụng các tiện ích dịch vụ sẵn có.

Sự phát triển của dịch vụ cho thuê xe đạp vào sáng sớm không đơn thuần chỉ là một giải pháp kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường, mà nó còn phản ánh xu hướng chủ động nâng cao sức khỏe của người trẻ thành thị.

Bằng việc lựa chọn hình thức vận động linh hoạt và tiết kiệm, giới trẻ đang từng ngày xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, góp phần làm cho nhịp sống sớm mai của Hà Nội thêm phần tươi mới và tràn đầy năng lượng./.