Đổi thay nhận thức - giảm nghèo bền vững

Hoa Lộc nâng cao năng lực truyền thông để giảm nghèo bền vững (Bài 2):

Thông qua truyền thông, trên địa bàn xã Hoa Lộc đã có hàng chục mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao.

Hiệu quả lớn nhất từ công tác truyền thông tại Hoa Lộc không chỉ nằm ở những con số giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, mà chính là sự thay đổi tư duy của người dân. Bà con không còn coi nghèo là “số phận” hay trông chờ vào tiền hỗ trợ của Nhà nước. Ngược lại, thông tin về các điển hình sản xuất giỏi, các mô hình kinh tế hiệu quả đã khơi dậy ý chí tự lực.

Năm 2025, gia đình bà Nguyễn Thị Phương ở thôn Bái Trung thuộc diện hộ cận nghèo. Thông qua Chương trình Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), gia đình bà được hỗ trợ gà giống và thức ăn chăn nuôi với tổng giá trị hỗ trợ 7 triệu đồng. Bà Phương cho biết: “Cùng với con giống, thông qua chương trình tập huấn của xã, tôi đã biết cách phối trộn thức ăn cho gà, lợn từ ngô, lúa, đầu tôm, cá... Nhờ đó, chi phí sản xuất giảm, hiệu quả chăn nuôi tăng”.

Với việc áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học được trong quá trình chăm sóc đàn gà nên chỉ sau khoảng 3 tháng, đến kỳ xuất bán, gia đình bà thu lợi nhuận hàng chục triệu đồng, từ đó có thêm cơ hội để đầu tư tái đàn, nhân đàn. Đến nay, gia đình bà Phương đã thoát cận nghèo và tiếp tục duy trì mô hình chủ động phối trộn thức ăn chăn nuôi gà, lợn để nâng cao thu nhập.

Không chỉ gia đình bà Nguyễn Thị Phương mà tại xã Hoa Lộc có hàng chục hộ gia đình sau khi được tiếp cận thông tin đầy đủ đã mạnh dạn đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động tham gia vào các HTX nông nghiệp để sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Bái Trung vận dụng kiến thức được tập huấn để phối trộn thức ăn chăn nuôi.

Ông Hoàng Văn Toàn, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, xã Hoa Lộc, cho biết: “Hiện nay, HTX đã có 986 thành viên; các thành viên được tập huấn sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo các chương trình chung của xã và của riêng HTX. Đồng thời, được tham gia sản xuất theo hợp đồng liên kết. Từ đó, không chỉ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, cải thiện cuộc sống mà họ còn tự tin, chủ động tổ chức phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Nhiều thành viên HTX đã thoát nghèo, thoát cận nghèo, xây dựng kinh tế bền vững”.

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do đó, xã Hoa Lộc đã thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân biết rõ, đăng ký đúng nhu cầu, đối tượng. Đồng thời, qua dòng chảy thông tin lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thực tế ngay tại địa phương, giúp các hộ lân cận dễ dàng học tập và làm theo. Cùng với đó là phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, công khai, minh bạch thông tin về công tác rà soát hộ nghèo, nguồn lực hỗ trợ giúp xây dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Theo thống kê, năm 2025, toàn xã có 96 hộ nghèo, 208 hộ cận nghèo. Thông qua sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã và việc triển khai khoa học, sáng tạo của các phòng ban, đơn vị, công tác giảm nghèo tại địa phương đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao. Ước tính, năm 2026, toàn xã chỉ còn 56 hộ nghèo (chiếm 0,54%) và 158 hộ cận nghèo (chiếm 1,53%); trong đó phần lớn là các hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hoa Lộc, cho biết: "Thực tiễn giảm nghèo tại địa phương cho thấy khi thông tin được khơi thông, nhận thức được nâng cao, người dân sẽ trở thành chủ thể tích cực nhất trong công cuộc giảm nghèo của chính mình. Do đó, với việc áp dụng hiệu quả Chương trình giảm nghèo thông tin (là một tiểu dự án quan trọng của Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025) trong giai đoạn tiếp theo, xã Hoa Lộc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong truyền thông nông thôn, kết nối thông tin thị trường, khuyến nông số để giúp người dân không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn hướng tới làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương”.