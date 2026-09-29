ECB cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng làm chậm đà tăng trưởng của Eurozone

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nguyên nhân là do lo ngại xung đột kéo dài ở Trung Đông sẽ đẩy giá năng lượng và lạm phát lên cao, khiến các ngân hàng trung ương phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. ECB đã tăng lãi suất trong tháng 9, khi lạm phát tại 21 nước sử dụng đồng euro lên 3,2% trong tháng 8/2026.

Dù lãi suất cao gây sức ép lên tăng trưởng, bà Lagarde cho rằng lợi suất tăng cũng có thể giúp giảm áp lực lạm phát do hạn chế tác động của giá năng lượng tăng lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Hiện chưa có dấu hiệu lạm phát lan rộng ngoài lĩnh vực năng lượng.