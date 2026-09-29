Phường Cam Đường đối thoại với các tổ dân phố về hoạt động sau sáp nhập

Đồng chí Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng, ban chuyên môn và các bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố trên địa bàn.

Hội nghị tập trung đối thoại về các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo của chi bộ; việc tổ chức, điều hành hoạt động của tổ dân phố, mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng ở tổ dân phố sau sắp xếp; chế độ, chính sách của cán bộ cơ sở; công tác nắm tình hình dân cư, nhân khẩu, hộ khẩu, người tạm trú, tạm vắng, tư tưởng, dư luận xã hội; điều kiện cơ sở vật chất, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng.

Đại diện khu dân cư đề xuất ý kiến liên quan đến nhà văn hóa sau sáp nhập.

Vấn đề liên quan đến chuyển đổi số được nhiều tổ dân phố quan tâm.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có liên quan trực tiếp đến người dân tại tổ dân phố; vai trò của “Tổ công nghệ số cộng đồng”, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu; triển khai mô hình “Người Cam Đường số”; những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở cũng là vấn đề được các tổ dân phố quan tâm...

Đại diện UBND phường trực tiếp giải đáp một số ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, ban hành văn bản tiếp thu, trả lời, giải đáp, hướng dẫn đối với các ý kiến, kiến nghị; phân công rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên qua; xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện đối với từng nội dung, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Đồng chí Vũ Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận dụng tinh thần “6 rõ”, việc gì làm được phải làm ngay, việc gì cần thời gian phải nêu rõ, việc gì vượt thẩm quyền phải kiến nghị và theo dõi tiến độ; bảo đảm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng hoạt động, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.