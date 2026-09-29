Nông sản xuất khẩu 29/9: Cà phê bật tăng, gạo chịu sức ép

Thị trường nông sản xuất khẩu ngày 29/9 ghi nhận cà phê thế giới phục hồi mạnh, hồ tiêu Việt Nam duy trì quanh 6.000 USD/tấn. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Cà phê thế giới tăng mạnh

Cà phê bước vào phiên giao dịch cuối tháng 9 với nhịp phục hồi đáng chú ý trên cả hai sàn quốc tế.

Chốt phiên 28/9, Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 45 USD, lên 3.412 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1/2027 cũng tăng 45 USD, đạt 3.387 USD/tấn. Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng mạnh lên 288,75 cent/lb; kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 280,90 cent/lb.

Đà tăng diễn ra sau giai đoạn giá cà phê chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn tháng 9. Thị trường đang theo dõi thời tiết tại Brazil trong giai đoạn cây ra hoa, trong khi lượng bán ra từ một số khu vực sản xuất chưa lớn. Tuy nhiên, nguồn cung từ Brazil vẫn là yếu tố có thể hạn chế đà tăng khi quốc gia này đang hoàn tất một vụ thu hoạch lớn.

Với xuất khẩu của Việt Nam, số liệu của Cục Hải quan cho thấy 8 tháng đầu năm, hơn 1,3 triệu tấn cà phê đã được xuất khẩu, trị giá khoảng 6,03 tỷ USD. Lượng xuất khẩu tăng 13,6% so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch giảm 8,6% do giá bình quân giảm gần 20%, còn khoảng 4.542 USD/tấn. EU tiếp tục là thị trường lớn nhất, trong khi lượng cà phê xuất sang Mỹ tăng 46,4%.

Tiêu đen Việt Nam quanh 6.000 USD/tấn

Giá hồ tiêu xuất khẩu tiếp tục giữ mặt bằng tương đối ổn định. Theo mức tham chiếu quốc tế cập nhật ngày 29/9, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn; loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam ở mức 8.450 USD/tấn.

So với một số nguồn cung khác, tiêu đen ASTA của Brazil ở khoảng 5.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia lên tới 9.250 USD/tấn. Chênh lệch giá tiếp tục phản ánh sự khác nhau về chủng loại, tiêu chuẩn và nguồn cung tại từng thị trường.

Hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vẫn duy trì tốc độ khá cao. Tính từ đầu năm đến ngày 15/9, Việt Nam đã xuất khẩu 202.414 tấn hồ tiêu, thu về 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.503 USD/tấn.

Riêng 15 ngày đầu tháng 9, lượng xuất khẩu đạt 10.915 tấn, trị giá 70 triệu USD. Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường tăng mua đáng chú ý; xuất khẩu sang Mỹ đạt 2.905 tấn, còn Trung Quốc đạt 2.125 tấn.

☕ Cà phê xuất khẩu Giá sàn quốc tế và xuất khẩu Việt Nam - ngày 29/9/2026

Giá Robusta và Arabica là giá giao dịch trên sàn quốc tế; không đồng nhất với giá xuất khẩu thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

● Hồ tiêu xuất khẩu Giá tham chiếu quốc tế và xuất khẩu Việt Nam

Giá tiêu quốc tế là mức tham chiếu theo chủng loại và tiêu chuẩn hàng hóa; giá giao dịch thực tế có thể khác theo hợp đồng.

🌾 Gạo xuất khẩu Giá chào xuất khẩu tại một số nguồn cung lớn ở châu Á

Giá gạo là mức chào tham khảo trên thị trường xuất khẩu. Bảng không sử dụng mức giá “gạo thơm 5% tấm” do các nguồn ngày 29/9 chưa thống nhất về cách phân loại.

🥜 Hạt điều xuất khẩu Khối lượng, kim ngạch và giá xuất khẩu bình quân

Giá xuất khẩu bình quân được tính trên tổng lượng và tổng kim ngạch, không phải giá chào bán tại một thời điểm cụ thể.

Gạo xuất khẩu chịu sức ép

Thị trường gạo ngày 29/9 tiếp tục ghi nhận sức ép ở một số phân khúc. Theo đó, gạo Jasmine của Việt Nam được chào quanh 514 - 518 USD/tấn, giảm khoảng 5 USD/tấn so với mặt bằng trước đó. Gạo trắng 5% tấm dao động 420 - 424 USD/tấn, giảm khoảng 2 USD/tấn.

Ở các nguồn cung cạnh tranh, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào khoảng 466 - 470 USD/tấn; Pakistan 422 - 426 USD/tấn và Ấn Độ 382 - 386 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy cạnh tranh về giá giữa các nước xuất khẩu lớn tại châu Á vẫn khá rõ. Trong nước, nguồn lúa Thu Đông bắt đầu tăng dần, trong khi hoạt động mua bán chưa sôi động, khiến các doanh nghiệp có xu hướng thận trọng với giá thu mua nguyên liệu.

Hạt điều giữ giá trị nhờ giá xuất khẩu tăng

Hạt điều tiếp tục là nhóm nông sản có diễn biến tích cực hơn về giá trị xuất khẩu.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 477.894 tấn hạt điều, thu về 3,37 tỷ USD. Khối lượng giảm 0,9% so với cùng kỳ nhưng kim ngạch tăng 2,8%. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 7.061 USD/tấn, tăng 3,7%.

Riêng tháng 8, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt 7.203 USD/tấn, mức cao nhất từ đầu năm. Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất, với 115.286 tấn, trị giá khoảng 839,5 triệu USD trong 8 tháng. Mỹ cũng tiếp tục nằm trong nhóm thị trường tiêu thụ lớn của hạt điều Việt Nam.

Nhìn chung, thị trường nông sản xuất khẩu ngày 29/9 phân hóa khá rõ. Cà phê được hỗ trợ bởi nhịp phục hồi của các sàn kỳ hạn, hồ tiêu giữ mặt bằng giá cao, trong khi gạo tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh. Với hạt điều, giá xuất khẩu bình quân tăng đang bù lại phần sụt giảm về khối lượng.