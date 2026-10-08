Đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn xã Trường Phú đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Nội dung hoạt động không chỉ hướng đến việc phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn chú trọng chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư; đồng thời tập trung kiện toàn tổ chức sau sắp xếp…

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trường Phú đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu dân cư; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” tiếp tục được hội viên hưởng ứng tích cực.

Hội viên phụ nữ xã Trường Phú chăm sóc đoạn đường hoa - Ảnh: N.H

Hội LHPN xã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: Tọa đàm ôn lại truyền thống, giao lưu văn nghệ, đồng diễn dân vũ với gần 200 hội viên tham gia, phát động “Tuần lễ Áo dài”, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu bóng chuyền, sinh hoạt chuyên đề tại các chi hội nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết. Các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Thu gom và phân loại rác thải tại nguồn” tiếp tục được duy trì hiệu quả, các chi hội đã thu gom phế liệu gây quỹ được gần 15 triệu đồng phục vụ hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Không chỉ là điểm tựa cho hội viên, Hội LHPN xã Trường Phú còn tích cực phối hợp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình và nuôi dạy con tốt; vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình…

Cùng với Hội Phụ nữ, tuổi trẻ xã Trường Phú tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Nổi bật là đã tổ chức hơn 10 đợt “Ngày Chủ nhật xanh”, ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, thu gom rác thải, thu hút trên 450 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tích cực tuyên truyền chuyển đổi số, hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ trên 300 lượt người dân tiếp cận các nền tảng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính…

Các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng thông qua sinh hoạt đoàn, hoạt động về nguồn, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao. Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp tiếp tục được quan tâm, nhiều đoàn viên mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương…

Trong lĩnh vực sản xuất, Hội Nông dân xã Trường Phú tiếp tục là cầu nối đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với hội viên. Hội đã phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 250 lượt hội viên; hướng dẫn áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Hội Nông dân xã cũng ra mắt mô hình dân vận khéo đặt bể chứa rác thải bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng và bàn giao cho các chi hội quản lý, sử dụng. Đây là phần việc tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp.

“Hội hiện có 10 chi hội với hơn 2.500 hội viên. Thời gian qua, hội tập trung vận động hội viên thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện địa phương. Cùng với nâng cao thu nhập, hội chú trọng tuyên truyền hội viên xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường…”, ông Trần Công Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Phú chia sẻ.

Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh xã Trường Phú tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội duy trì hiệu quả 4 mô hình tự quản về an ninh trật tự; phối hợp với lực lượng công an và các đoàn thể tuần tra, nắm tình hình địa bàn. Các hội viên còn tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, “lắng nghe dân nói”, giám sát, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở; đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội…

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Trường Phú cho biết, các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương đã bám sát cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Những phong trào, mô hình cụ thể của các tổ chức chính trị-xã hội đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.…