Sản phẩm OCOP Thu Hằng 'kể chuyện' quê hương từ nông sản, dược liệu

Tại ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" và chương trình "Trạm xanh Hà Tĩnh" năm 2026 cùng một số sự kiện gần đây, sản phẩm của HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng được chọn làm set quà tặng cho các đại biểu.

Điểm nhấn của những món quà không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở mã QR tích hợp trên bao bì. Từ đó, người dùng có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm, đồng thời khám phá những địa danh, di tích nổi tiếng của Hà Tĩnh như Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du hay Ngã ba Đồng Lộc.

Chị Võ Thị Thu Hằng (thứ 2, từ trái qua) cùng cán bộ Hội LHPN xã Tứ Mỹ tại gian hàng trưng bày sản phẩm của HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng, trong khuôn khổ ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" và chương trình "Trạm xanh Hà Tĩnh".

Đây là một phần của chương trình “Mỗi sản phẩm một câu chuyện” do Hội LHPN Hà Tĩnh, Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh và Công ty MEVI (Hà Nội) đồng hành.

Từ nông sản, dược liệu gắn với vùng đất Hương Sơn và di sản y học cổ truyền của Đại danh y Lê Hữu Trác, chị Võ Thị Thu Hằng, Giám đốc HTX đã đầu tư công nghệ chế biến để nâng giá trị sản phẩm. Đến nay, HTX có 10 sản phẩm đạt chuẩn lưu hành, trong đó 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm tinh bột nghệ và tinh bột sắn dây.

Bộ set các sản phẩm của HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng được chọn quà tặng tại một số sự kiện lớn gần đây.

Theo chị Võ Thị Thu Hằng, chất lượng sản phẩm bắt đầu từ nguyên liệu. Vì vậy, HTX không chỉ kiểm soát chặt đầu vào mà còn chủ động xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, bền vững. HTX liên kết với nông dân từ khâu chọn giống, hướng dẫn chăm sóc đến thu mua, bao tiêu sản phẩm; đồng thời chuyển giao cách sử dụng chế phẩm vi sinh IMO 4 để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tạo nguồn phân bón trở lại cho vùng trồng.

Bằng công nghệ được MEVI chuyển giao, HTX từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất tuần hoàn. Bã nghệ, bã sắn dây, ngũ cốc sau chế biến được ủ phân vi sinh để bón lại cho đồng ruộng. Cùng với đó, công nghệ sấy lạnh được áp dụng nhằm giữ các thành phần tự nhiên của nguyên liệu mà không cần sử dụng chất bảo quản.

Chị Võ Thị Thu Hằng hướng dẫn người dân tạo chế phẩm vi sinh IMO4 để xử lý phụ phẩm làm phân bón hữu cơ phục vụ việc trồng nghệ, tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Ảnh: Ngân Giang

Với tinh bột nghệ - sản phẩm chủ lực của HTX, quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Nghệ sau thu hoạch được làm sạch, cắt nhỏ, xay ép liên hoàn để tách bã, mủ và tạp chất; sau đó trải qua nhiều lần lắng, lọc trước khi đưa vào hệ thống sấy lạnh. Thành phẩm được đóng gói, bảo quản tự nhiên và đưa ra thị trường.

Cùng với tinh bột nghệ, các sản phẩm như tinh bột sắn dây, ngũ cốc, hà thủ ô, sim rừng, viên nghệ mật ong... đều được HTX chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến bảo quản, hướng tới giữ giá trị tự nhiên và nâng cao chất lượng.

Công nhân HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng thực hiện khâu đóng gói sản phẩm.

Cùng với hoàn thiện quy trình sản xuất, HTX từng bước rà soát lại từng công đoạn để giảm lãng phí, tiết kiệm nước, năng lượng, tận dụng phụ phẩm và thay thế một số vật tư theo hướng sinh học.

Vùng nguyên liệu cũng được số hóa với dữ liệu về hộ dân, lô sản xuất, bản đồ vùng trồng và nhật ký điện tử. Trên cơ sở đó, HTX chuẩn hóa thông tin truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã QR và từng bước đưa những dữ liệu ấy vào sản phẩm.

Chị Võ Thị Thu Hằng livestream quảng bá các sản phẩm của HTX trên nền tảng số tại ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2026 do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức.

Với chị Võ Thị Thu Hằng, điều tâm đắc hơn cả là những sản phẩm quê nhà giờ đây có thêm một cách để giới thiệu nơi mình được làm ra. “Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tôi rất vui khi bộ nhận diện mới của HTX hướng đến quảng bá văn hóa quê hương, nhất là giới thiệu những nông sản, dược liệu được sản xuất từ quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác. Điều đó được thể hiện trên bao bì và trong cách chúng tôi chăm chút từng set quà, để mỗi du khách khi về Hà Tĩnh có thể mang theo một món quà quê, gửi tặng người thân, bạn bè hay giới thiệu với khách hàng ở mọi miền” - chị Hằng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu - chuyên gia phát triển hệ sinh thái (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia), người sáng lập MEVI nhận định: “Chúng tôi chọn đồng hành cùng HTX Thu Hằng bởi nơi đây hội tụ trọn vẹn các tiêu chí cốt lõi của MEVI: từ quy trình sản xuất xanh, hướng tới mô hình tuần hoàn bền vững, đến việc nâng tầm giá trị tài nguyên và văn hóa bản địa. Quan trọng hơn cả là câu chuyện khởi nghiệp đầy nghị lực cùng tinh thần đổi mới không ngừng của chị Võ Thị Thu Hằng. Với nền tảng ấy, HTX hoàn toàn đủ sức đi xa hơn, tạo ra nhiều sản phẩm, giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Hội LHPN Hà Tĩnh và Công ty MEVI (Hà Nội) trao tặng HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng cùng các hội viên phụ nữ những phần quà giá trị phục vụ cho khởi nghiệp.

Hướng đi mới không chỉ giúp HTX đưa sản phẩm đi xa hơn mà còn tạo sinh kế cho người dân quanh vùng. Hiện, HTX liên kết với 19 hộ dân tại các xã trên địa bàn chuyên canh trồng nghệ, sắn dây và các nông sản khác, đồng thời tạo công ăn việc làm tại cơ sở cho hơn 10 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ với thu nhập khá.

Logo nhận diện thương hiệu và các mã QR trên sản phẩm của HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng do Hội LHPN Hà Tĩnh, Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh và Công ty MEVI (Hà Nội) hỗ trợ xây dựng.

Từ những sản vật quê hương, HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng đang từng bước nâng giá trị bằng quy trình sản xuất xanh, cách làm hiện đại và sự gắn kết với văn hóa bản địa. Khi chất lượng sản phẩm gắn với giá trị vùng đất, mỗi món quà quê không chỉ mở thêm cơ hội cho nông sản địa phương mà còn góp phần đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.