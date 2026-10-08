Đông Nam Á đứng trước bài toán an ninh năng lượng

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Đông Nam Á hiện đang chịu sức ép khi chi phí năng lượng tăng cao. Các nền kinh tế trong khu vực tăng trưởng nhanh cũng cần nhiều điện hơn để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu, đồng thời đáp ứng nhu cầu làm mát cho nhà ở và doanh nghiệp.

Để củng cố an ninh năng lượng khu vực, báo cáo cho rằng các quốc gia Đông Nam Á nên chia sẻ nguồn điện với nhau và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Theo các chuyên gia phân tích, các nước đang phải đối mặt với nhiều trở ngại, từ những tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia láng giềng cho đến sự khác biệt trong mô hình thị trường năng lượng của từng nước. Những rào cản này có thể khiến khu vực tiếp tục dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng.

Theo IEA, Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, nhưng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng đang phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu ngày càng bất định.

Quá trình công nghiệp hóa nhanh, đô thị hóa và mức sống ngày càng cao đang thúc đẩy nhu cầu năng lượng của Đông Nam Á. Nhu cầu năng lượng tính trên đầu người đã tăng gần 30% trong 10 năm qua. Từ nay đến năm 2030, IEA dự báo nhu cầu sẽ tăng trung bình 5,4% mỗi năm, do nhu cầu làm mát, các trung tâm dữ liệu và hoạt động công nghiệp.

Cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã trở thành hồi chuông cảnh báo đối với nhiều khu vực trên thế giới.

Để duy trì hoạt động, các quốc gia đã phải bước vào trạng thái “phân bổ năng lượng khẩn cấp”, cắt giảm tiêu thụ điện, đồng thời tăng sử dụng than và mua dầu thô của Nga.

IEA cho rằng nếu Đông Nam Á muốn tăng cường an ninh năng lượng, các quốc gia cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn và tuyến cung cấp năng lượng, tận dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng sẵn có trong nước, đồng thời đẩy nhanh quá trình điện hóa đi kèm với các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.