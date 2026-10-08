VDSC dự báo 11 ngân hàng lãi hơn 85.200 tỷ đồng quý III, VietinBank dẫn đầu

Thu nhập 11 ngân hàng dự báo tăng 20%, đạt gần 169.000 tỷ đồng trong quý III

Trong báo cáo công bố mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo tổng thu nhập hoạt động quý III/2026 của 11 ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt khoảng 168.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh: VDSC

Trong đó, thu nhập lãi thuần dự kiến đạt khoảng 134.000 tỷ đồng, tăng 23% và đóng góp gần 80% tổng thu nhập hoạt động. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc mở rộng quy mô tín dụng, trong khi biên lãi thuần (NIM) được dự báo giảm nhẹ so với quý trước.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng theo dõi được dự báo đạt 13% so với đầu năm, tương đương mức tăng 18,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trong riêng quý III có thể chậm lại còn 3,2%, so với mức 5,4% của quý II, do yếu tố mùa vụ và hạn mức tín dụng tại một số ngân hàng đã được sử dụng gần hết sau giai đoạn giải ngân mạnh.

Sự phân hóa tín dụng tiếp tục thể hiện rõ giữa các ngân hàng. Nhóm nhận chuyển giao bắt buộc được dự báo dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, gồm VPBank với mức tăng 28% so với đầu năm, HDBank tăng 26% và MB tăng 20%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh dự kiến duy trì mức tăng khoảng 8 - 9%.

Dù tín dụng tiếp tục mở rộng, NIM của nhóm ngân hàng theo dõi được dự báo giảm 3 điểm cơ bản so với quý trước, xuống 3,18%, nhưng vẫn cao hơn 10 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Theo VDSC, chi phí vốn neo cao cùng với tốc độ tăng trưởng huy động nhanh hơn tín dụng là những yếu tố gây áp lực lên NIM. Từ đầu quý III đến ngày 23/9, huy động vốn tăng 3,8%, trong khi tín dụng chỉ tăng 1,9%. Tuy nhiên, xu hướng tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn cùng hiệu ứng tái định giá danh mục tín dụng được kỳ vọng phần nào bù đắp áp lực này.

Đối với thu nhập ngoài lãi, VDSC dự báo đạt khoảng 34.500 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nhưng giảm 10% so với quý trước, đóng góp khoảng 20% tổng thu nhập hoạt động.

Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ dự kiến đạt 16.500 tỷ đồng, tăng 26%, nhờ hoạt động bancassurance phục hồi cùng nguồn thu từ thanh toán, bảo lãnh, thẻ và tài trợ thương mại tăng trưởng ổn định.

Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối ước đạt 5.440 tỷ đồng, tăng 13%. Ngược lại, thu nhập khác dự kiến giảm 4% xuống 10.600 tỷ đồng, khi hoạt động thu hồi nợ đã xử lý chậm lại. Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư cũng được dự báo giảm 36% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng dự báo tăng 23% lên 35.800 tỷ đồng

Ở chiều chi phí, VDSC dự báo chi phí hoạt động quý III của 11 ngân hàng đạt khoảng 47.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, thấp hơn tốc độ tăng trưởng 20% của tổng thu nhập hoạt động.

Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tính trên 12 tháng gần nhất được dự báo cải thiện về 29,4%, giảm 45 điểm cơ bản so với quý trước và 173 điểm cơ bản so với cùng kỳ, đồng thời là mức thấp nhất kể từ năm 2024.

Việc kiểm soát chi phí hoạt động giúp lợi nhuận trước dự phòng của nhóm ngân hàng theo dõi dự kiến đạt khoảng 121.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, tạo thêm dư địa để các ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Theo VDSC, nợ xấu hình thành ròng trong quý III được dự báo giảm xuống khoảng 31.600 tỷ đồng, tương đương 0,25% dư nợ, từ mức 41.100 tỷ đồng, tương đương 0,34% dư nợ trong quý II.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán cho rằng diễn biến này chưa đủ để khẳng định chất lượng tài sản đã tạo đáy, khi một số chỉ báo rủi ro tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, tỷ lệ nợ nhóm 2 của danh mục ngân hàng theo dõi đã tăng trở lại lên 1,38%, từ mức 1,28% trong quý I/2026. Đáng chú ý, tỷ lệ này tại HDBank tăng từ 2,58% lên 4,70%, trong khi VPBank duy trì ở mức cao 3,17%.

Bên cạnh đó, lãi và phí dự thu tăng 40% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng trưởng dư nợ, cho thấy một phần thu nhập lãi đã được ghi nhận nhưng chưa thực thu bằng tiền.

Trên cơ sở đó, VDSC dự báo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý III tăng 23% so với cùng kỳ và 16% so với quý trước, lên khoảng 35.800 tỷ đồng, tương đương 113% nợ xấu hình thành ròng.

Theo dự báo, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của danh mục ngân hàng có thể đi ngang ở mức 1,65%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) phục hồi từ mức 90% cuối quý II lên 92%.

Gánh nặng trích lập dự phòng dự kiến tập trung chủ yếu tại VPBank, BIDV và MB, chiếm khoảng 57% tổng chi phí dự phòng của 11 ngân hàng.

VDSC cũng lưu ý chi phí dự phòng thực tế có thể cao hơn dự báo nếu nợ nhóm 2 chuyển thành nợ xấu nhanh hơn dự kiến, đặc biệt tại những ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp.

Lợi nhuận trước thuế dự báo tăng 23%

Trên cơ sở tăng trưởng thu nhập và diễn biến chi phí, VDSC dự báo tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của 11 ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt 85.226 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ nhưng giảm 7% so với quý trước.

Mức giảm theo quý chủ yếu phản ánh nền lợi nhuận cao trong quý II/2026, khi tổng lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng này đạt 91.279 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi các khoản thu nhập khác đột biến tại Vietcombank và HDBank.

Xét theo từng nhóm, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng quốc doanh được dự báo tăng 28% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 19% của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại nhóm quốc doanh tăng 10%, thấp hơn mức tăng 33% của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

Về quy mô lợi nhuận, VietinBank (CTG) được dự báo dẫn đầu với 14.143 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Theo sau là Vietcombank (VCB) với 13.405 tỷ đồng, tăng 19%, và VPBank (VPB) với 10.678 tỷ đồng, tăng 16%.

BIDV (BID) cũng được dự báo ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng, đạt 10.062 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Techcombank (TCB) và MB (MBB) lần lượt được dự báo đạt 9.548 tỷ đồng và 9.244 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16% và 28%.

Đáng chú ý, HDBank (HDB) được dự báo dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong nhóm, với mức tăng 43% so với cùng kỳ, đạt 6.750 tỷ đồng. Động lực chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng mạnh, dự kiến đạt 26% so với đầu năm.

Ở nhóm ngân hàng có quy mô lợi nhuận thấp hơn, ACB được dự báo đạt 5.702 tỷ đồng, tăng 6%; VIB đạt 2.455 tỷ đồng, tăng 21%; MSB đạt 1.818 tỷ đồng, tăng 15%.

Ngược lại, OCB là ngân hàng duy nhất trong danh mục được dự báo lợi nhuận suy giảm, với mức giảm 8% so với cùng kỳ, xuống còn 1.422 tỷ đồng, do nền so sánh cao của năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng lợi nhuận trước thuế của 11 ngân hàng dự kiến đạt 251.831 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, tương đương 75% kế hoạch lợi nhuận năm và 73% dự phóng cả năm.

Trong đó, Vietcombank được dự báo đạt 42.628 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm. VietinBank đạt khoảng 40.011 tỷ đồng, tăng 35%, tương đương 80% kế hoạch.

MB và VPBank lần lượt được dự báo đạt 29.432 tỷ đồng và 29.558 tỷ đồng, tăng 27% và 45% so với cùng kỳ. BIDV đạt 28.967 tỷ đồng, tăng 23%, còn Techcombank đạt 28.088 tỷ đồng, tăng 20%.

Ở chiều ngược lại, HDBank, VIB, MSB và OCB mới được dự báo hoàn thành khoảng 56 - 66% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng, do đó cần tăng tốc trong quý IV để đạt mục tiêu đề ra.