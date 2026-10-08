Thành phố Hà Nội và Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm triển khai Nghị quyết 57/NQ-TW

Toàn cảnh buổi làm việc chia sẻ kinh nghiệm giữa đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố Hà Nội về thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW. Ảnh: Thanh Hà

Sáng nay 8-10, đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW.

4 nhóm nội dung chính, gồm: Nâng cao năng suất bộ máy hành chính và hệ thống cấp xã; vấn đề dữ liệu, dữ liệu mở và kho dữ liệu dùng chung; hỗ trợ kinh doanh, chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ chế thử nghiệm sandbox.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang. Ảnh: Thanh Hà

Hà Nội và Đà Nẵng cùng chia sẻ kinh nghiệm về cách thức thu thập, làm sạch, quản trị và cung cấp dữ liệu mở để tạo nên giá trị cho công tác quản lý và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi trước và rất thành công trong việc xây dựng kho dữ liệu mở, sẵn sàng cung cấp API cho doanh nghiệp khai thác dữ liệu. Đà Nẵng đã được phê duyệt đề án thí điểm sàn giao dịch dữ liệu và năm 2025 đã khai thác dữ liệu phục vụ kinh tế số với quy mô lớn.

Về phía Hà Nội, thành phố đã hình thành kho dữ liệu dùng chung (Data Lakehouse) tích hợp 93 nguồn dữ liệu, trong đó có 13 nguồn dữ liệu được thu thập ở giai đoạn 1 bao gồm đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh, giáo dục, y tế…

Về nội dung hỗ trợ kinh doanh, Đà Nẵng đã triển khai đưa hơn 100.000 hộ và cửa hàng bán lẻ lên nền tảng số, hỗ trợ giải pháp cho khoảng 20.000 hộ kinh doanh, đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử lớn như sàn Grab mà không mất chi phí sàn để kết nối trực tiếp với khách du lịch.

Hà Nội chia sẻ các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh lên nền tảng số, sàn thương mại điện tử, các chính sách thúc đẩy làng nghề, thanh toán số và các hỗ trợ khác.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng. Ảnh: T.H

Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội chia sẻ về mô hình của các quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình công nghệ mới. Đà Nẵng chia sẻ về sandbox về fintech và tài sản số…

Chia sẻ về vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC), ông Hoàng Văn Bằng, Phó Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội cho hay, hệ thống lấy dữ liệu làm nền tảng đi đôi với việc xác định rõ trách nhiệm cho từng nguồn dữ liệu, gồm cơ quan chủ quản, cung cấp, người xác nhận, kỳ cập nhật và trạng thái.

Phó Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội Hoàng Văn Bằng. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, các cảnh báo trên IOC phải gắn liền với quy trình xử lý và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân cùng thời hạn và sản phẩm rõ ràng, sau đó kết quả phải được cập nhật ngược lại để lãnh đạo tiếp tục theo dõi.

Thông tin thêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, thành phố sẽ có các chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như cán bộ chuyên trách khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Ngoài ra, thành phố cũng định hướng nâng cao năng lực số cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/năm kèm theo điều kiện phải hoàn thành các lớp đào tạo và có chứng chỉ…

Phó Giám đốc Sở KHCN thành phố Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch. Ảnh: T.H

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất, thiết lập kênh liên lạc chung giữa hai sở để thông tin xuyên suốt để kịp thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm cũng như các sáng kiến mới.

Các chủ đề chuyên sâu được định hướng thảo luận bao gồm vấn đề bảo mật, hạ tầng cốt lõi, hệ thống thông minh cũng như hạ tầng dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) - những lĩnh vực mà thực tế triển khai tại cả hai địa phương vẫn cần tiếp tục tháo gỡ và hoàn thiện