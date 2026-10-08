Vốn doanh nghiệp tăng 32,7%, nhưng 19.100 doanh nghiệp rút lui mỗi tháng

Vốn đăng ký doanh nghiệp tăng mạnh nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao trong 9 tháng năm 2026

Vốn đổ vào doanh nghiệp tăng mạnh

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 1,88 triệu tỉ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân đạt 12,6 tỉ đồng/doanh nghiệp, tăng 28,5%. Mức tăng vốn đăng ký bình quân cao hơn đáng kể mức tăng 3,2% về số doanh nghiệp thành lập mới.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đạt hơn 5 triệu tỉ đồng, tăng 6,1%. Cùng thời gian, gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14%.

Tính chung, hơn 223.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, bình quân mỗi tháng có khoảng 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Hơn 172.000 doanh nghiệp rút lui

Ở chiều ngược lại, thị trường ghi nhận gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng tới 118,8% so với cùng kỳ.

Tính chung, khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng, tương đương bình quân 19.100 doanh nghiệp mỗi tháng.

Trong khi vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 32,7%, thị trường vẫn ghi nhận khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui trong 9 tháng, cho thấy dòng vốn và quá trình sàng lọc doanh nghiệp đang diễn ra song song.

MẠNH LÊ