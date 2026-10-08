Tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được phổ biến và hướng dẫn những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, tập trung vào tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quy trình thực hiện.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Các đại biểu cũng được thông tin về tình hình tai nạn lao động; hướng dẫn phân loại, khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động có liên quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin về những hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lớp tập huấn giúp các đại biểu cập nhật các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn lao động, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế. Qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn.