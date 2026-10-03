Áp lực bán ròng từ khối ngoại kéo VN-Index giảm 5 phiên liên tiếp

Giao dịch chứng khoán. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Đây là tuần thứ hai liên tiếp khối ngoại bán ròng trên HOSE sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21-9. Tuần trước, khối ngoại bán hơn 2.868 tỷ đồng trên sàn này.

Tính chung 3 sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 1.662 tỷ đồng trong tuần qua, giảm 40% so với mức hơn 2.768 tỷ đồng của tuần trước. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.945,7 tỷ đồng trên HOSE, nhưng mua ròng hơn 46 tỷ đồng trên HNX và hơn 3.237 tỷ đồng trên UPCoM. Giao dịch thỏa thuận đột biến tại cổ phiếu MSR trên UPCoM là yếu tố giúp giá trị bán ròng chung giảm đáng kể.

Dưới áp lực bán ròng từ khối ngoại cùng sự suy giảm của thanh khoản, chỉ số VN-Index tuần qua ghi nhận 5 phiên giảm điểm liên tiếp, đánh mất 47,4 điểm (tương đương giảm 2,66%), lùi về mốc 1.737,71 điểm.

Thống kê cho thấy, PNJ bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với hơn 1.458 tỷ đồng. Tiếp đến là TCB hơn 418 tỷ đồng, VPB hơn 405 tỷ đồng, VIC hơn 331 tỷ đồng…

Với diễn biến dòng vốn ngoại liên tục “xả hàng” trên sàn HOSE trong 2 tuần sau khi thị trường nâng hạng, ông Huỳnh Tuấn Khánh, Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam cho biết, nâng hạng chưa đồng nghĩa dòng vốn quốc tế sẽ lập tức chảy vào thị trường. Các quỹ có chiến lược và tiến độ phân bổ khác nhau, trong khi dòng vốn cũ vẫn có thể tiếp tục cơ cấu hoặc rút ra.

Theo ông Khánh, áp lực bán sau nâng hạng còn đến từ việc các quỹ theo dõi chỉ số thị trường cận biên phải cơ cấu danh mục. Một số quỹ chủ động đã mua đón đầu sự kiện nâng hạng cũng có thể tranh thủ chốt lời. Vì vậy, số liệu mua bán ròng chung chưa phản ánh đầy đủ sự dịch chuyển giữa các nhóm vốn quốc tế.

Ông Khánh cũng cho rằng dòng vốn rút khỏi Việt Nam nằm trong xu hướng dịch chuyển tại nhiều thị trường mới nổi ở châu Á. Thống kê trong khoảng 9 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 120 tỷ USD khỏi Hàn Quốc, hơn 36 tỷ USD khỏi Đài Loan và hơn 25 tỷ USD khỏi Ấn Độ; tại Việt Nam con số này khoảng 3,6 tỷ USD. Dòng vốn toàn cầu cũng đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư khác.

Chi tiêu quốc phòng gia tăng tại châu Âu, cùng các câu chuyện tăng trưởng về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang thu hút dòng tiền. Một bộ phận nhà đầu tư quốc tế vì vậy đã chuyển vốn khỏi các quỹ tại Việt Nam sang những thị trường này. Do đó, áp lực rút vốn trên thị trường trong nước phần nào phản ánh sự cạnh tranh dòng tiền trên phạm vi toàn cầu.

“Việc nâng hạng mới là bước khởi đầu trong quá trình thu hút vốn quốc tế. Bên cạnh lộ trình giải ngân của các quỹ, khả năng phục hồi của thị trường còn phụ thuộc vào việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp”, ông Khánh nhấn mạnh.