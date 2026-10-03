Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) chào bán 40,5 triệu cổ phiếu, dự kiến thu hơn 608 tỷ đồng

Chào bán hơn 40,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã ck: BAF) vừa thông báo ngày 28/10/2026 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, BAF sẽ chào bán hơn 40,5 triệu cổ phiếu. Đợt phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 9:1 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu BAF sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 9 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 5/11 đến 25/11/2026. Trong khi đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 5/11 đến 20/11/2026.

Với mức giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, BAF dự kiến thu về hơn 608 tỷ đồng nếu đợt phát hành hoàn tất theo kế hoạch. Nguồn vốn này được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán các khoản công nợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chăn nuôi.

Theo phương án được công bố trước đó, toàn bộ số tiền huy động sẽ được sử dụng để thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp cám, giống heo, phụ gia cùng các nguyên vật liệu, hàng hóa khác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chăn nuôi của công ty. Thời gian dự kiến giải ngân nguồn vốn này từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của BAF sẽ tăng từ hơn 3.648 tỷ đồng lên gần 4.054 tỷ đồng.

BAF nhận chuyển nhượng 75% vốn Hùng Phát Farm Một

Ở một diễn biến khác, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của một cá nhân tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một. Theo nghị quyết, BAF sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ông Nguyễn Trần Tuấn Cường tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một với giá trị 162 tỷ đồng, tương ứng 75% vốn điều lệ.

Trước giao dịch, BAF đang sở hữu phần vốn góp trị giá 54 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ tại Hùng Phát Farm Một. Như vậy, nếu thương vụ hoàn tất, BAF sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này lên 100%. Cùng với việc hoàn tất nhận chuyển nhượng, Hùng Phát Farm Một sẽ được chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH một thành viên do BAF làm chủ sở hữu.

BAF đồng thời giao ông Trương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, làm người đại diện theo ủy quyền của BAF để quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Hùng Phát Farm Một.

Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một được thành lập ngày 26/1/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai.

Lợi nhuận bị 'xói mòn'

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận mức doanh thu 3.888,7 tỷ đồng, đánh dấu sự bứt phá 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, bất chấp đà tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty lại đi lùi, chỉ đạt 309,86 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự xói mòn lợi nhuận này xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể, giảm từ mức 24,2% của cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 20,6% trong sáu tháng đầu năm nay. Sự gia tăng của các chi phí cấu thành giá vốn đã gây sức ép trực tiếp lên hiệu quả sinh lời trên mỗi đồng doanh thu của công ty.