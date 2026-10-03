Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Tham dự phiên họp có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công... Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, khá toàn diện.

Thủ tướng cho biết: Chính phủ, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý III, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước; nhiều địa phương dự kiến tăng trưởng cao hơn mục tiêu đề ra; một số địa phương dù chưa đạt như kịch bản nhưng đã rất nỗ lực, cố gắng.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Chính phủ cho rằng những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa các chương trình, kế hoạch hành động để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027 với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Về các nhiệm vụ chung với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật trình Quốc hội, ban hành đầy đủ, đúng hạn văn bản quy định chi tiết; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các địa phương tích cực tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các khu kinh tế đặc biệt theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng lưu ý kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó phải bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu; không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu.

Mặt khác, theo Thủ tướng, cần đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; hoàn thành "100 ngày cao điểm" xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với thế mạnh của các ngành, địa phương; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, y tế, an sinh xã hội; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn, an ninh mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận. Ảnh: chinhphu.vn

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng chỉ đạo theo dõi sát tình hình trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra; trên cơ sở đó có các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Mặt khác, phải rà soát, nhận diện đầy đủ các động lực, dư địa còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng; rà soát, xác định rõ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cản trở tăng trưởng, nhất là về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai dự án…, tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh… phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh các bộ trưởng, trưởng ngành cần chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời chủ động hơn nữa và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông chính sách.