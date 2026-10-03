Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình cơ sở tại phường Lào Cai

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Chi bộ tổ dân phố số 45 Bản Phiệt được thành lập sau sáp nhập tổ dân phố Cốc Lầy và tổ dân phố Pạc Tà, hiện có 31 đảng viên, Chi ủy gồm 3 đồng chí. Sau sắp xếp, chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt; tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định, đồng thuận.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, chi bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân. Thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, cán bộ, đảng viên tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển sản xuất.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10 của Chi bộ tổ dân phố số 45 Bản Phiệt.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi bộ phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vận động hỗ trợ 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà ở không bảo đảm (trong đó, 5 nhà đã hoàn thành, 2 nhà đang triển khai); 29 hộ được hỗ trợ cây, con giống phát triển sinh kế. Theo kết quả rà soát đa chiều năm 2026, địa bàn dự kiến không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58 triệu đồng/năm.

Chi bộ xác định 3 tháng cuối năm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt; nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người dân; tập trung hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các gia đình còn khó khăn. Đồng thời, triển khai hiệu quat phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “Người bản số”; vận động Nhân dân sử dụng các tiện ích số, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Thông tin về tình hình hoạt động của Đảng bộ phường Lào Cai, lãnh đạo phường cho biết, sau sắp xếp, 93 chi bộ khu dân cư cũ được tổ chức lại thành 46 chi bộ tổ dân phố, hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2026. Đảng bộ phường hiện có 111 tổ chức đảng trực thuộc, với hơn 5.900 đảng viên. Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức đảng ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố số 45 Bản Phiệt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận kết quả Chi bộ tổ dân phố số 45 Bản Phiệt đạt được sau sắp xếp, nhất là việc sớm ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, giữ gìn đoàn kết và phát huy vai trò của đảng viên trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân.

Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục tập trung xây dựng “Chi bộ 4 tốt” song song với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; lựa chọn nội dung sát thực tế khu dân cư; những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân để đưa ra bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển. Mỗi đảng viên và toàn chi bộ không ngừng nâng cao trách nhiệm, gần dân, lắng nghe ý kiến và gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, trong đó chú trọng giữ vững thành quả địa bàn không ma túy. Thời gian tới, chi bộ cần quan tâm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đối với phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm các hộ còn khó khăn, lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp, gắn hỗ trợ với hướng dẫn sản xuất và theo dõi kết quả, giúp người dân sử dụng hiệu quả cây, con giống và các nguồn lực được hỗ trợ, góp phần nâng cao thu nhập.

Đồng chí Giàng Thị Dung đề nghị Đảng ủy phường Lào Cai tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các chi bộ tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các hộ còn khó khăn, kịp thời có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí nhấn mạnh, chất lượng hoạt động của chi bộ phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể ở khu dân cư, từ nắm tình hình Nhân dân, chăm lo đời sống đến giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trong chương trình, đồng chí Giàng Thị Dung đã thăm gia đình bà Đoàn Thị Loan, hộ được hỗ trợ cây giống chuối tiêu hồng phát triển sinh kế và gia đình ông Hà Văn Tỉa, một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Đồng chí Giàng Thị Dung thăm vườn trồng chuối tiêu hồng của gia đình bà Đoàn Thị Loan.

Đồng chí Giàng Thị Dung thăm, nắm tình hình và tặng quà người dân ở tổ dân phố 45 Bản Phiệt.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Thị Dung tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống, việc sử dụng và phát huy nguồn lực hỗ trợ; trao đổi với người dân về thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tới các hộ còn khó khăn, lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.