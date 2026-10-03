Rạch Giá hoàn thành, vượt 7 chỉ tiêu nghị quyết năm 2026

Đại biểu dự hội nghị.

Ngày 3/10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Giá tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

Theo báo cáo, ngoài 7 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch, có 12 chỉ tiêu cơ bản bảo đảm tiến độ, 1 chỉ tiêu đạt thấp và 7 chỉ tiêu sẽ được đánh giá vào cuối năm.

Kinh tế địa phương tiếp tục ổn định; công tác quản lý đô thị, tháo gỡ vướng mắc các công trình, dự án được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì; quốc phòng, an ninh cơ bản ổn định.

Thưởng trực Đảng ủy phường Rạch Giá trao giấy khen cho các chi bộ, đảng bộcó thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi yêu cầu các cấp, ngành khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ người dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Dịp này, Đảng ủy phường khen thưởng 10 chi bộ, đảng bộ trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên.