Không để nguồn lực bị ách tắc vì chậm trễ trong tổ chức thực hiện

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Chiều 3/10, Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 năm 2026 (VNEF) với chủ đề "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp" diễn ra trong thời điểm nền kinh tế bước vào quý cuối của năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tham dự cùng hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ ngành, địa phương; các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế.

Đây là Diễn đàn thường niên lần thứ 4 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì nội dung.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương đúng sang đột phá trong thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo sức bật mới cho địa phương, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đặt vấn đề về nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, sau khi vận hành chính quyền hai cấp; khơi thông nguồn lực, đi đôi với sử dụng nguồn lực có hiệu quả.

Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp" - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng nhấn mạnh việc đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam và mở rộng thị trường. Làm sao để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có nhiều hơn những doanh nghiệp dẫn dắt, kiến tạo chuỗi giá trị; làm sao để doanh nghiệp lớn dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ, và doanh nghiệp trong nước gắn kết được với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

"Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhưng phải đồng thời bảo đảm ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, môi trường và năng lực tự chủ của nền kinh tế", đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết.

Sức chống chịu của nền kinh tế tiếp tục được củng cố

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường.

GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Sản xuất công nghiệp, đầu tư, xuất khẩu, thương mại và dịch vụ tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt khoảng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng khi vốn đăng ký đạt khoảng 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, trong khi vốn FDI thực hiện tăng 12,1% và đang bám sát mục tiêu cả năm.

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả này cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế tiếp tục được củng cố.

Chính phủ đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý các dự án tồn đọng và phát triển hạ tầng chiến lược.

Trong 9 tháng, Chính phủ và Thủ tướng đã trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 84 luật, nghị quyết; Chính phủ ban hành 823 văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm khoảng 53%, chi phí tuân thủ giảm khoảng 55%.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Tăng trưởng 9 tháng tích cực nhưng mục tiêu cả năm vẫn là thách thức lớn khi thời gian còn lại không nhiều. Dư địa tăng trưởng vẫn còn, song để khai thác hiệu quả cần cách làm sáng tạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt hơn.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa nguồn lực thành sản lượng và năng lực sản xuất thực tế vẫn còn chậm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguồn lực dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được bố trí, các cơ chế cũng từng bước được khơi thông, nhưng chưa chuyển hóa tương xứng thành sản phẩm, năng suất và giá trị gia tăng.

Do đó, trong quý IV, cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng, năng lượng, dữ liệu và phối hợp thực hiện, bảo đảm các nguồn lực đã có sớm được đưa vào vận hành, tạo ra sản lượng, công suất và kết quả cụ thể.

"Không để tình trạng có vốn, có cơ chế nhưng chậm triển khai", Phó Thủ tướng nói.

Rút ngắn khoảng cách từ chủ trương, chính sách đến kết quả

Phó Thủ tướng cũng lưu ý sức bật của khu vực doanh nghiệp trong nước đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu.

Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực và thị trường. Trong khi đó, sản xuất và xuất khẩu vẫn phụ thuộc đáng kể vào khu vực FDI và đầu vào nhập khẩu. Liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, năng lực hấp thụ công nghệ và phần giá trị gia tăng giữ lại trong nước chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường và thúc đẩy các liên kết thực chất.

Sức bật giữa các địa phương cũng chưa đồng đều. Dù việc phân cấp, phân quyền đã mở thêm không gian phát triển, năng lực thực thi tại một số nơi chưa theo kịp yêu cầu. Áp lực trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và chuyển đổi số vẫn lớn.

Phó Thủ tướng cho rằng trong quý IV, các địa phương cần chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả thực thi, chủ động tháo gỡ vướng mắc và phát huy không gian phát triển mới.

Việc phân cấp, phân quyền cần gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường hơn nữa liên kết vùng.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, hiến kế vào ba nhóm vấn đề gồm, thứ nhất, nhận diện những điểm nghẽn mà hiện đang cản trở sự phát triển, làm thế nào tạo được đột phá thực chất để quản trị và tổ chức thực thi, rút ngắn khoảng cách từ chủ trương, chính sách đến kết quả, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền, phối hợp giữa các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm nguồn lực, năng lực thực thi.

Hai là, làm thế nào phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức bật của địa phương và doanh nghiệp; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới và các động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, nâng cao năng lực công nghệ, năng suất và tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.

Ba là, làm thế nào huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính cho chu kỳ tăng trưởng mới, vừa đáp ứng vốn cho đầu tư sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính, tiền tệ, qua đó tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng cao trong năm 2027 và giai đoạn đến năm 2030.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn, đi sâu vào thực tiễn, không chỉ nêu vấn đề mà cần chỉ rõ điểm nghẽn nằm ở quy định nào, khâu nào, cấp nào, nguyên nhân do đâu và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, có địa chỉ thực hiện, có thể sớm chuyển hóa thành những kết quả, những hành động cụ thể.

Phó Thủ tướng đề nghị ban tổ chức diễn đàn chắt lọc, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, sáng kiến, kiến nghị có giá trị, nhất là những giải pháp có thể triển khai ngay và những cải cách có tính nền tảng nhằm nâng cao năng lực thực thi, khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho địa phương và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

"Tinh thần là những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì phải được xử lý kịp thời ở cấp đó, những vấn đề vượt thẩm quyền thì phải chủ động tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, không đùn đẩy, né tránh, không để nguồn lực bị ách tắc vì chậm trễ trong tổ chức thực hiện", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để địa phương phát huy tính chủ động, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ tạo thêm động lực cho phát triển bền vững và tự chủ hơn. Đồng thời kỳ vọng Diễn đàn thực sự là cầu nối giữa tư duy chiến lược với thực tiễn phát triển, giữa hoạch định chính sách với tổ chức thực hiện, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.