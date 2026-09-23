Đọc gì để vượt qua thất bại

Thất bại xuất hiện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Một mối quan hệ đổ vỡ, thói quen mới không duy trì được, dự án công việc chưa đạt kỳ vọng hay một món ăn nấu hỏng đều có thể khiến con người cảm thấy thất bại. Cảm giác thất bại có thể kéo theo tội lỗi, xấu hổ và câu hỏi về bước tiếp theo. Theo các chuyên gia được The New York Times phỏng vấn, trị liệu tâm lý có thể hữu ích, nhưng sách là điểm bắt đầu dễ tiếp cận và ít gây áp lực hơn với một số người. Ảnh minh họa: Timur Weber/Pexels.

Right Kind of Wrong (tạm dịch: Đúng kiểu sai) - Amy Edmondson: Nếu quá quen với quan điểm rằng mọi sai lầm đều là cơ hội để trưởng thành, Right Kind of Wrong đưa ra cách nhìn phức tạp hơn. Tác giả Amy Edmondson phân loại thất bại thành 3 nhóm. Thất bại cơ bản xuất phát từ sự thiếu chú ý, bất cẩn, đồng thời có thể phòng tránh. Thất bại phức tạp hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, khó dự đoán. Trong khi đó, thất bại thông minh xuất hiện khi con người thử nghiệm chiến lược hoặc giả thuyết mới nhưng không thành công. Theo chuyên gia, loại thứ 3 đáng được chấp nhận bởi nó mang lại những bài học chỉ có được nếu con người chịu thử thách. Ảnh: Simon Element/Simon Acumen.

Self-Compassion (Trắc ẩn với chính mình) - Kristin Neff: Một sai lầm nhỏ đôi khi bị biến thành thất bại lớn bởi chính cách con người đối xử với bản thân. Nhà tâm lý học lâm sàng Paul Losoff nhận thấy nhiều người có một “giọng nói” quá khắt khe trong đầu, liên tục nhắc rằng họ đã thất bại. Ông giới thiệu Self-Compassion như một cách làm giảm tiếng nói đó. Xuất bản năm 2011, cuốn sách dựa trên nghiên cứu của Kristin Neff, đề xuất lòng trắc ẩn với bản thân, coi đây là nền tảng vững chắc hơn lòng tự trọng. Tác giả đưa ra các bài tập giúp người đọc đối diện với thất bại bằng sự tỉnh thức và tử tế thay vì phán xét. Điều này không đồng nghĩa với việc phải hạ thấp tiêu chuẩn dành cho bản thân. Ảnh: Nhã Nam.

Rising Strong (tạm dịch: Vươn lên mạnh mẽ) - Brené Brown: Trong Rising Strong, nhà khoa học xã hội Brené Brown sử dụng những nghiên cứu về sự xấu hổ và tính dễ tổn thương để tìm hiểu cách con người đứng dậy sau những cú ngã không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Những tình huống được đề cập trải dài từ mất việc, chia tay đến những thất vọng nhỏ trong đời sống hàng ngày. Nhà tâm lý học Ashley Chin đánh giá cao phương pháp gồm 3 bước của Brown: đối diện với điều đã xảy ra, đào sâu để chất vấn câu chuyện mà bản thân tự kể về thất bại và đưa những gì học được vào thực tế. Ảnh: Random House.

Mindset (Tâm lý học thành công) - Carol S. Dweck: Một thất bại đôi khi khiến con người tin rằng mọi thứ đã kết thúc. Mindset cho rằng chính niềm tin đó có thể biến thành lời tiên tri tự hoàn thành. Nhà tâm lý học Carol S. Dweck phân biệt giữa “tư duy cố định” - niềm tin rằng năng lực của một người đã được định sẵn - và “tư duy phát triển”, trong đó khả năng vẫn có thể được cải thiện thông qua nỗ lực và học hỏi. Khung tư duy của Dweck có thể giúp con người xem khó khăn là cơ hội để thích nghi thay vì lý do để bỏ cuộc. Ảnh: Alphabooks.

Man's Search for Meaning (Đi tìm lẽ sống) - Viktor Frankl: Man's Search for Meaning là tác phẩm kinh điển của Viktor Frankl, kết hợp câu chuyện sống sót của tác giả trong các trại tập trung của Đức Quốc xã với những suy ngẫm về cách con người tìm kiếm ý nghĩa giữa đau khổ. Đặc biệt, cuốn sách có thể trở nên gần gũi với những người vừa trải qua thất bại và đang không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thất bại vì thế không chỉ là câu hỏi về một kết quả không đạt được. Nó còn đặt ra cách mỗi người nhìn nhận bản thân, đối diện với cảm xúc và tìm ra bước tiếp theo sau một lần vấp ngã. Ảnh: First News.