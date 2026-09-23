Giữ gìn nét đẹp văn hóa Việt nơi xứ người

Giữa cuộc sống bộn bề nơi xứ người, gia đình nhỏ ấy vẫn giữ trọn sự kết nối bền chặt nhờ những chuyến đi và sợi dây văn hóa Việt đong đầy trong từng bữa ăn gia đình.

Tìm lại bình yên và bản lĩnh giữa thiên nhiên bao la

Giữa nhịp sống hối hả và nhiều áp lực, trở về với thiên nhiên đối với gia đình chị luôn là cách hiệu quả nhất để giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng tích cực. Mỗi chuyến đi không chỉ giúp cả nhà am hiểu thêm về văn hóa các vùng miền mà còn là cơ hội để tìm lại sự cân bằng trong tâm trí.

“Chúng tôi luôn hướng đến một cuộc sống kết nối nhiều nhất có thể giữa các thành viên qua những chuyến đi. Hòa mình vào thiên nhiên giúp chúng tôi bình tĩnh sống, trải nghiệm và bản lĩnh hơn. Những bộn bề ngoài kia rồi đâu cũng sẽ vào đấy, quan trọng là hãy bình tĩnh mà sống”, chị Vương Thu Đông chia sẻ về triết lý của gia đình.

Gia đình chị Thu Đông trong một chuyến du lịch trải nghiệm tại châu Âu. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Triết lý sống ấy được anh chị hiện thực hóa qua cách đồng hành cùng con trong mỗi hành trình. Năm 2025, trong chuyến du lịch một tuần tại Tây Ban Nha dưới cái nắng hè gay gắt có thời điểm chạm ngưỡng 40°C, bé nhỏ 6 tuổi của gia đình đã khiến bố mẹ bất ngờ về sự trưởng thành.

Khi cùng bố mẹ chinh phục đỉnh núi cao 1.700m, dù còn rất nhỏ nhưng bé đã thể hiện rõ kỹ năng sinh tồn, tự chủ động uống nước khi khát và đặc biệt là ý chí kiên cường: không một lời than mệt hay mè nheo suốt hơn hai giờ leo núi.

Trái lại, cô bé vô cùng háo hức, liên tục đặt câu hỏi về thiên nhiên xung quanh.

Từng chuyến đi là cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng trải nghiệm văn hóa và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau (Ảnh nhân vật cung cấp)

Gia đình nhỏ luôn ưu tiên dành thời gian cùng nhau khám phá những không gian cổ kính, yên bình để gắn kết tình thân (Ảnh nhân vật cung cấp)

Sự kết nối Á - Âu và hành trình rèn luyện kỹ năng sống cho con

Là một người mẹ Việt Nam đồng hành cùng người chồng Pháp, chị và ông xã lựa chọn kết hợp những giá trị tinh hoa của hai nền văn hóa.

Từ khi con mới 3 tuổi, anh chị đã cho bé học bơi để rèn luyện thể lực. Đến 5 tuổi, bé được tự do chọn môn thể thao yêu thích như cưỡi ngựa hay khám phá thiên nhiên để rèn luyện kỹ năng sinh tồn và học cách "giao tiếp", trân trọng môi trường sống.

Cuối tuần, cả nhà lại cùng nhau đạp xe vào rừng hoặc đi leo núi.

Những hoạt động thể thao ngoài trời như chèo thuyền, leo núi là cách gia đình cùng nhau rèn luyện sức khỏe và hòa mình vào thiên nhiên. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Bên cạnh đó, việc thiết lập thói quen sinh hoạt lành mạnh trong thời đại công nghệ cũng được gia đình đặc biệt coi trọng. Anh chị hạn chế tối đa thời gian xem tivi của con (chỉ 1 tiếng mỗi ngày vào hai ngày cuối tuần), thay vào đó là dành thời gian cho con đi thư viện, tập luyện thể thao và tương tác với động vật.

Anh chị chủ động đưa con vào những hoạt động trải nghiệm thực tế giúp bé rèn luyện thể lực, dạn dĩ và yêu quý môi trường sống. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trong phương pháp giáo dục, chị tập trung dạy con tiếng Việt để bé tự tìm hiểu về cội nguồn khi đủ lớn, còn người chồng Pháp sẽ chủ động hỗ trợ con phát triển các kỹ năng sinh tồn qua các hoạt động thể chất.

Sự phân công tự nhiên ấy giúp em bé vừa mang sự dạn dĩ, bản lĩnh của phương Tây, vừa giữ được nét tình cảm, ấm áp của người Á Đông.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

Gieo mầm văn hóa Việt qua từng bữa ăn ấm cúng

Dù thường xuyên di chuyển và tiếp xúc với nhiều văn hóa khác nhau, sợi dây kết nối với quê hương Việt Nam chưa bao giờ đứt đoạn trong ngôi nhà nhỏ nơi xứ người.

Chị luôn kiên trì giao tiếp với con bằng tiếng Việt mỗi ngày.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

Đặc biệt, căn bếp của người mẹ Việt luôn đỏ lửa với những món ăn truyền thống quê nhà. Sự tò mò của con trẻ về nguyên liệu, cách nấu các món ăn Việt trở thành cơ duyên tự nhiên nhất để chị kể cho con nghe về nguồn gốc ẩm thực, về con người và nét đẹp văn hóa của quê hương mẹ.

Qua từng câu chuyện bên mâm cơm gia đình, tình yêu Việt Nam cứ thế thấm sâu một cách tự nhiên vào tâm hồn trẻ thơ.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

Gửi lời khuyên đến các gia đình trẻ còn ngần ngại trong việc đưa con ra ngoài trải nghiệm, chị nhắn nhủ: “Hãy lên kế hoạch về thời gian và tài chính cho các kỳ nghỉ định kỳ. Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, vợ chồng tôi đều nghỉ phép 3 tuần để đưa con đi du lịch ở một tỉnh hoặc một quốc gia khác;

Hãy mạnh dạn cho trẻ trải nghiệm các chuyến đi gần gũi với thiên nhiên như lên núi hay về vùng quê. Trẻ sẽ trở nên dạn dĩ, có thêm nhiều kỹ năng mềm và vốn sống quý giá mà không trường lớp nào có thể dạy được”.

(Ảnh nhân vật cung cấp)

Hành trình của gia đình nhỏ không chỉ là những chuyến đi khám phá những vùng đất mới, mà còn là hành trình gieo mầm nhân cách, bản lĩnh và tình yêu cội nguồn cho thế hệ tương lai.

Dù đặt chân đến bất kỳ đâu trên bản đồ thế giới, hình ảnh người mẹ Việt tỉ mỉ gìn giữ tiếng nói, món ăn quê hương và truyền cho con tinh thần sống hòa mình với thiên nhiên vẫn luôn là một điểm tựa bình yên - minh chứng cho nét đẹp văn hóa Việt đang chảy trôi và tỏa sáng ấm áp nơi xứ người.