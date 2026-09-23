Kích hoạt báo động đỏ cứu bệnh nhân vỡ thận độ 5

Ekip cấp cứu khẩn trương tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Bệnh nhân nam (48 tuổi, trú tại Vân Kỳ, Chấn Hưng, Hải Phòng) có tiền sử chưa phát hiện bệnh lý đặc biệt, được chuyển từ Bệnh viện Tiên Lãng đến Bệnh viện Kiến An sau tai nạn giao thông, va đập mạnh vùng lưng. Sau tai nạn, bệnh nhân xuất hiện đau nhiều vùng hạ sườn trái, hạn chế vận động cột sống thắt lưng, tê hai chân.

Khi tiếp nhận tại Bệnh viện Kiến An, bệnh nhân tỉnh nhưng chậm, da niêm mạc nhợt, huyết áp 90/60 mmHg, nhịp thở 25 lần/phút. Bụng chướng, ấn đau tức vùng hạ sườn trái, đau nhiều và hạn chế vận động cột sống thắt lưng. Kết quả CT ổ bụng cho thấy hình ảnh vỡ thận trái độ 5 theo phân loại AAST 2018, có điểm chảy máu hoạt động, theo dõi tổn thương/đứt cuống thận, kèm dịch ổ bụng. Đây là tình trạng chấn thương thận nặng, nguy cơ mất máu và diễn biến huyết động nhanh chóng.

Trước tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu mất máu và tổn thương thận trái mức độ nặng, êkip Cấp cứu và Ngoại Thận - Tiết niệu nhanh chóng hội chẩn, thống nhất chẩn đoán chấn thương bụng kín, chảy máu trong ổ bụng, vỡ thận trái độ 5. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt thận trái. Chỉ khoảng 10 phút sau khi có chỉ định, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ.

Ekip phẫu thuật tiến hành cắt thận trái, kiểm soát tổn thương và tình trạng chảy máu trong ổ bụng. Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 1 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Các bác sĩ cho biết những trường hợp chấn thương thận nặng sau tai nạn giao thông có thể diễn biến nhanh, đặc biệt khi xuất hiện chảy máu trong ổ bụng và tình trạng huyết động không ổn định.

Trong ca bệnh này, việc nhận diện nhanh tình trạng nguy kịch, kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn liên chuyên khoa và đưa bệnh nhân vào phòng mổ trong thời gian rất ngắn đã giúp ekip chủ động kiểm soát tổn thương, hạn chế nguy cơ mất máu kéo dài.