Nhật Bản thử nghiệm hợp chất từ wasabi hỗ trợ tái tạo ngà răng

Món gia vị wasabi quen thuộc trong ẩm thực Nhật Bản với vị cay nồng xộc lên mũi có thể sớm mang lại một công dụng ấn tượng hơn nhiều trong y học.

Các nhà khoa học tại Nhật Bản vừa phát hiện một hợp chất tự nhiên trong loại cây này có khả năng kích thích các tế bào hình thành răng tự sản sinh thêm ngà răng mới, phần mô khoáng hóa nằm ngay dưới lớp men răng vốn không thể tự khôi phục khi bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau những thành công ban đầu trên động vật, phương pháp điều trị đột phá trên đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người.

Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện một hợp chất tự nhiên trong cây wasabi có khả năng kích thích các tế bào hình thành răng tự sản sinh thêm ngà răng mới. Ảnh minh họa: Wikimedia.

Tâm điểm phát hiện này là phân tử có tên khoa học đầy đủ là 6-methylsulfinylhexyl isothiocyanate, viết tắt là 6-MSITC. Đây là hợp chất tồn tại tự nhiên trong wasabi Nhật Bản và từng được biết đến với khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa cũng như chống tích tụ tiểu cầu.

Đáng chú ý, 6-MSITC không phải là hóa chất chính tạo nên cảm giác cay xộc đặc trưng mà người ăn thường thấy khi thưởng thức loại gia vị này.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Yoshiyuki Shibukawa dẫn đầu tại Trường Đại học Nha khoa Tokyo đã tập trung quan sát các nguyên bào ngà. Đây là những tế bào chuyên biệt hình cột cấu tạo nên bề mặt ngoài của tủy răng và chịu trách nhiệm tạo ra ngà răng.

Cấu trúc của một chiếc răng thông thường gồm lớp men cứng ngoài cùng, lớp ngà răng chiếm phần lớn thể tích bên trong và phần tủy mềm chứa nhiều dây thần kinh cùng mạch máu. Khi răng bị tổn thương nhẹ, các nguyên bào ngà còn sống sót sẽ nỗ lực tiết thêm chất liệu mới gọi là ngà răng phản ứng nhằm gia cố bức tường bảo vệ tủy.

Nhằm gia tăng tốc độ tự phục hồi này, các nhà khoa học đã thực hiện nhiều thử nghiệm và công bố kết quả trên tạp chí khoa học The Journal of Physiology vào tháng 2. Khi cho các nguyên bào ngà tiếp xúc với hợp chất 6-MSITC, họ nhận thấy các tế bào này gia tăng mạnh mẽ việc sản xuất khoáng chất.

Dù cơ chế phân tử tương đối phức tạp, hợp chất này đã tác động đến sự di chuyển của các hạt mang điện tích, tạo ra một môi trường dồi dào canxi và rất thuận lợi cho việc xây dựng ngà răng khoáng hóa.

Để kiểm chứng thực tế, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khoan những lỗ nhỏ ở răng cối của chuột nhưng chưa chạm tới phần tủy. Sau đó, một nhóm răng được thoa lớp gel chứa hợp chất 6-MSITC, trong khi nhóm còn lại chỉ áp dụng nước muối sinh lý làm đối chứng.

Chỉ sau 2 tuần quan sát, sự khác biệt thu được là vô cùng rõ rệt. Những chiếc răng được xử lý bằng hợp chất từ wasabi đã hình thành lượng ngà răng phản ứng nhiều gấp gần 3 lần so với nhóm không xử lý, đạt độ dày khoảng 260 micromet so với 92 micromet ở nhóm đối chứng.

Thành công trên mô hình động vật đã tạo cơ sở vững chắc để các chuyên gia tiến tới thử nghiệm trực tiếp trên cơ thể người. Hiện tại, cuộc thử nghiệm lâm sàng đang được triển khai tại Bệnh viện Suidobashi ở thủ đô Tokyo.

Các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm được sử dụng một loại kẹo cao su có chứa hợp chất 6-MSITC. Mục tiêu của thử nghiệm là đánh giá xem việc kích thích tạo ra lớp ngà răng mới có giúp bảo vệ các răng bị nhạy cảm và giảm thiểu cảm giác đau đòn hay không.

Ghi nhận ban đầu cho thấy một số người tham gia đã bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi ăn uống các thực phẩm lạnh. Dù vậy, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh đây mới chỉ là những kết quả sơ bộ và các dữ liệu lâm sàng chính thức vẫn chưa được công bố đầy đủ trên các tạp chí chuyên ngành.

Tuy nhiên, triển vọng ứng dụng hợp chất từ wasabi đang mở ra cơ hội lớn cho ngành nha khoa trong việc giúp bệnh nhân tái tạo răng tổn thương một cách tự nhiên mà không cần đến các kỹ thuật xâm lấn phức tạp.