Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Trị: Đã có kết quả kiểm nghiệm

Các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Cam Lộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 23/9, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan vụ hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Kết quả cho thấy 9/11 mẫu thực phẩm và 11/13 mẫu bệnh phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra vụ việc, có 9 mẫu dương tính với Salmonella spp. gồm chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa chuột, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu.

Đối với các mẫu bệnh phẩm, có 11/13 mẫu phát hiện Salmonella spp. đặc biệt trong đó có một mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp. và Staphylococcus aureus. Hai mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị, Salmonella spp. là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn.

Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng thậm chí tử vong.

Từ kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, cơ quan chuyên môn cũng đã chuyển cho Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ để xem xét, điều tra, làm rõ nguyên nhân và mối liên quan giữa các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm có kết quả dương tính với Salmonella spp.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, từ ngày 14 -15/9, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm ở khu vực Cùa, xã Cam Lộ, xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước.

Đến 15 giờ ngày 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân liên quan đến vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ đã tổ chức họp, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Cơ sở kinh doanh thực phẩm có liên quan đến vụ việc vẫn đang bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đến ngày 22/9, sức khỏe của toàn bộ 46 người nhập viện trong vụ nghi ngộ độc thức ăn trên địa bàn đã ổn định và xuất viện./.