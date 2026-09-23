Con trai 3 tuổi nuốt pin cúc áo, mẹ cho uống ngay thứ gia vị có trong bếp, đến bệnh viện bác sĩ khen ngợi hết lời

Theo Sohu, một bé trai 3 tuổi ở Trung Quốc được mẹ phát hiện có khả năng đã nuốt phải pin cúc áo. Sự việc bắt đầu khi người anh trai phát hiện chiếc ô tô đồ chơi của em trai không còn pin. Người mẹ kiểm tra lại món đồ chơi và nhận thấy viên pin vốn có trong xe đã biến mất.

Nghi ngờ cậu con trai 3 tuổi có thể đã vô tình nuốt phải pin, người mẹ lập tức hỏi con. Cậu bé không trả lời mà chỉ cúi đầu, khiến người mẹ càng lo lắng.

Trước tình huống này, người mẹ nhanh chóng lấy mật ong cho con uống rồi đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ xác nhận viên pin thực sự đã đi vào cơ thể của cậu bé. Bên cạnh đó, các bác sĩ đánh giá cao phản ứng của người mẹ và cho rằng việc xử lý nhanh chóng trước khi đưa trẻ đến bệnh viện có ý nghĩa trong tình huống này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu

Câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý bởi một chi tiết tưởng như rất đơn giản: mật ong có thể được sử dụng trong một số trường hợp trẻ nuốt pin cúc áo, nhưng đây không phải phương pháp điều trị thay thế việc cấp cứu.

Vì sao mật ong được sử dụng khi trẻ nuốt pin?

Theo hướng dẫn của National Capital Poison Center (Mỹ), nếu trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên, có khả năng nuốt và vừa nuốt phải pin trong vòng 12 giờ, mật ong có thể được sử dụng ngay trong lúc đưa trẻ đến phòng cấp cứu. Hướng dẫn này khuyến nghị 10 ml mật ong, tương đương khoảng 2 thìa cà phê, mỗi 10 phút, tối đa 6 lần.

Học viện Nhi khoa Mỹ cũng đưa ra khuyến cáo tương tự. Trẻ trên 12 tháng tuổi có thể được cho 2 thìa cà phê mật ong nếu vừa nuốt pin trong vòng 12 giờ và có khả năng nuốt chất lỏng. Tuy nhiên, cha mẹ không được trì hoãn việc đưa trẻ đến bệnh viện để tìm hoặc cho trẻ uống mật ong.

Sở dĩ mật ong được sử dụng là bởi chất này có thể tạo một lớp phủ quanh viên pin, từ đó giúp làm chậm quá trình hình thành chất kiềm gây bỏng mô. Nói cách khác, mật ong có thể làm chậm tổn thương, chứ không loại bỏ được nguy hiểm từ viên pin.

Mật ong không thay thế việc lấy pin ra

Đây là điều phụ huynh cần đặc biệt lưu ý. Nếu viên pin mắc lại trong thực quản, phản ứng hóa học có thể gây tổn thương nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn. National Capital Poison Center cho biết pin mắc ở thực quản có thể gây bỏng nghiêm trọng chỉ trong khoảng 2 giờ, thậm chí khi trẻ ban đầu chưa có triệu chứng rõ ràng.

Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ nuốt pin cúc áo, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu ngay, không chờ trẻ xuất hiện đau, nôn ói, khó nuốt hay các dấu hiệu bất thường khác.

Trong lúc di chuyển đến bệnh viện, nếu trẻ đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên và mật ong có sẵn, có thể sử dụng mật ong theo hướng dẫn. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm hạn chế mức độ tổn thương, không thể thay thế việc chụp X-quang để xác định vị trí viên pin và lấy pin ra khi cần thiết.

Đặc biệt, không cho trẻ dưới 1 tuổi dùng mật ong. Cha mẹ cũng không nên tự gây nôn cho trẻ hoặc trì hoãn việc cấp cứu để tìm mật ong.

Pin cúc áo nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Pin cúc áo xuất hiện trong nhiều đồ dùng quen thuộc như đồ chơi, đồng hồ, điều khiển từ xa và các thiết bị điện tử nhỏ. Vì kích thước nhỏ, chúng có thể dễ dàng lọt vào tay trẻ và bị đưa vào miệng.

Khi mắc lại ở thực quản, viên pin có thể tạo ra dòng điện và hình thành chất kiềm gây bỏng mô. Tổn thương không chỉ giới hạn ở thực quản mà trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể ảnh hưởng đến các cơ quan và mạch máu lân cận.

Do đó, phụ huynh nên cất pin dự phòng, pin đã tháo khỏi thiết bị và những đồ vật sử dụng pin cúc áo ở nơi trẻ nhỏ không thể với tới. Những khoang pin trên đồ chơi cũng cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo trẻ không thể tự mở.

Trường hợp bé trai 3 tuổi trong câu chuyện trên một lần nữa cho thấy phản ứng nhanh của người lớn có thể rất quan trọng khi trẻ gặp sự cố với pin cúc áo. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp nghi trẻ nuốt pin, ưu tiên hàng đầu vẫn là đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt; mật ong, nếu đủ điều kiện sử dụng, chỉ đóng vai trò hỗ trợ tạm thời trên đường cấp cứu.

(Theo Sohu)