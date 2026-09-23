Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16 - 20/9/2026: Nhiều khu dân cư đồng loạt bị cúp điện

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 16 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 16 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 16 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Mũi Né 5C thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 5D thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khách hàng Công ty Lâm Nghiệp khu vực phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng VCB Bình Thuận khu vực phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng hải sản Đầm Sen khu vực phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Công lộ 706B-13 thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 5B thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 15:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Tại trạm biến áp Công lộ 706B-12 thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trục đường Đặng Văn Lãnh, Phạm Thị Ngư, Phạn Trọng Tuệ, Ngô Đức Tốn, Đại Nẫm thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tuy Phong

KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc, Thôn Hội Tâm, thôn Hiệp Đức- xã Phan Rí Cửa, Thôn 5 Liên Hương- xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Cây Cám, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Thôn Hiệp Đức, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 13:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: KDC Hoà Minh, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Thôn Lạc Trị xã Liên Hương và xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Thôn Lạc Trị - xã Liên Hương và toàn xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 12:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 16 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 16 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện La Gi

KHU VỰC: Khu vực khu dân cư Sài Gòn Hàm Tân - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Ngô Đức Tốn - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Cách Mạng Tháng Tám - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Ngô Tất Tố - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Bến Xe Dinh - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu dân cư Nguyễn Thái Học - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ Đài Liệt Sĩ đến ngã ba đường Lý Thường Kiệt )- Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ nhà thờ Tân Lập đến ngã ba đường Đinh Bộ Lĩnh)- Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Kinh doanh TM & DV Vinfast - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 11:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Quý

KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Tự Dùng, thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 16/09/2026 đến 13:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Kim Ngọc, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lương Bá Bích Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thị Hạnh Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Hồng Hải Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Tuấn Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Trung Bình Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Sơn Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Thị Thảo Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Bùi Văn Được Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Nhứt Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hộ kinh doanh :Ngọc Quý Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Em Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Văn Phương Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Xuân Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Sơn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Văn Năm Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Minh Huệ Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Phải Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Kim Thảo Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Hai Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thanh Trung Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Hạnh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Hiệp Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Minh Hòa Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Văn Quí Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Vũ Đình Hồng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Ánh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng NGUYỄN ĐỊNH Ý Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Văn Hoàn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đào Văn Thư Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thiện Hòa Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Huy Hải Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Xuân Đức (TBA 3) Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Ba Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Hiếu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Ngọc Chẩn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Vĩnh Phong Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn On Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Cù Thị Lan Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Như Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Phương Đỉnh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Thái Ngọc Mỹ Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Ngọc Điệu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Võ Xuân Tính Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Hiếu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Quốc Tuấn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Tân Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Văn Công Tài Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thanh Hùng Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Minh Hùng Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Ngọc Minh Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Hùng Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Tài Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Bùi Văn Trung Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Từ Sỹ Tuấn Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đoàn Thanh Phương Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Tâm Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thị Thu Hằng Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Thành Long Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Nam Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Đình Đức Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hộ Kinh Doanh: Mai Hân Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Tập Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Văn Công Định Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Tạo Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Tuân Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Võ Hữu Thị Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Công Nghệ Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Võ Hữu Thành Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Quang Quỳnh Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Cảnh 5 Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Hữu Khoa Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hồ Xuân Quỳnh Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đinh Văn Lượm Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Mười Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Lo Xã Đông Giang - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trương Quốc Huy Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đỗ Văn Quốc Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Cân Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Phước Thiện Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Thu Hai Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Hàm Hiệp, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Môt phần tổ dân phố Kim Bình, tổ dân phố Thắng Thuận, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Môt phần tổ dân phố Kim Bình, tổ dân phố Thắng Thuận, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Hải Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Hữu Lương Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Văn Hai Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Bắc Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công Ty TNHH Mười Đỏ Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Thái Thanh Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Nam Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Hùng Sơn Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Danh Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công ty cổ phần Rạng Đông Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Ngọc Mười Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Năm Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Lượm Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Bình Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Diệp Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Văn Sáu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Dũng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Hữu Nghĩa Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lương Nguyên Bình 2 Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Cao Văn Tài Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Văn Hiền Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Tường Vũ Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hồ Bình Định Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hộ Kinh Doanh: Văn Đài Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Minh Hùng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Tuân Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Nhựt Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Đạt Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hồ Thị Lợi Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đoàn Văn Tài Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Trung Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Minh Hương Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Duy Hân Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Chín Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Triêu Dương Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Son Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Tánh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Ly Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đoàn Văn Thạnh xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Sáu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thị Thảo Nguyên Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Thuận Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Thị Mười Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Bình Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Văn Chín Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Tạo 2 Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Năm Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Liễu Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Bá Năm Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đỗ Văn Của Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Văn Chín Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Anh Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lương Thị Nam Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trương Ngọc Anh Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Mai Văn Tam Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Ly Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đỗ Minh Phương Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Bế Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Tống Duy Thọ Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đào Minh Dũng Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khai thác Công Trình Thủy Lợi Bình Thuận Xã Hàm Thuận Bắc - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lương Thành Quốc Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Vui Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Hữu Muộn Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Chùa Trí Thiền Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Hữu Tâm Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Ngọc Thắng Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Phước Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Bá Long Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Nguyễn Tấn Huy Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Thanh Thúy Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Ngọc Châu Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thanh Vinh Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Nghĩa Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Hà Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Ngọc Ánh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Quang Châu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Ngọc Ánh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Nhâm Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh khách hàng CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST, tổ dân phố Phước Thiện Xuân, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NATIONAL BETON, thôn Đức Hòa, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 15:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nhánh khách hàng Nguyễn Thanh Hùng, Thôn Bình An, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 15:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Điền, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Võ Văn Dưỡng Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Sinh Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Phan Văn Tính Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Hồng Lê Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Minh Thuận Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Sơn Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Dân Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Xuân Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Vinh Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Hoàng Linh Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Phạm Ngọc Sang Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Võ Phi Khanh Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thanh Long Hữu Cơ Phú Hội Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Lương Kim Quốc Cường Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Hà Thủy Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Hai Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Ba Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Lê Thị Bảy (TBA1) Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Lê Thị Bảy (TBA2) Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Kim Anh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thanh Bình Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Hùng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hộ Kinh Doanh: Khu du lịch sinh thái - Trung Thành Nam Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Tấn Phan Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Bùi Thị Bích Hà Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Bùi Ngọc Quang Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Trung Lập Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thế Thiện Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Tư Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Bùi Thị Mão Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Quang Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Hải Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Cang Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thế Truyền Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Ánh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Cao Văn Tài Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Ty Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Hữu Nghĩa Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Thạch Cảnh Trao Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Ảnh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Tấn Hà Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trịnh Minh Dũng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Bảy Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Minh Thuận Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Ngọc Sơn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Ngọc Chinh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Tám Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TTại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Bừng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đoàn Văn Châu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Tuấn Anh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Thanh Thủy Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Khoa Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Bảy Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Ngọc Sơn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Chín Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Thanh Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Dũng (TBA5) Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Phong Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hồ Thị Nhiểu Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Nhật Oanh (TBA 2) Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thành Trung 1 Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Mỹ Hiền Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thị Hoa Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trịnh Văn Cần Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Quỳ Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thanh Hiếu Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Hồ Thị Mỹ Trang Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Đấu Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Khắc Minh Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đặng Thị Minh Phượng Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đinh Ngọc Hiến Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Ngọc Qúy Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Thu Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Hải Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Hữu Phước Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TTại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Quy Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Cảnh (TBA1) Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trịnh Văn Hải Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đinh Văn Đồng Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thanh Hải Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: trạm biến áp Trịnh Văn Năm tại trụ 380/4 phân đoạn 476B.A4/476A.A3_PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline

KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Hàm Hiệp, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 14:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đinh Văn Trường Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Thị Nhị Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Hậu Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Dũng Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thành Công Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Tuyến Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Vỹ Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Rợ Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phạm Thanh Giang Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Quang Út Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Tý Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Thu Thương Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Bình Thuận Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Sáu Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Sáng Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Vũ Trọng Vụ Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đào Minh Đại (TBA 1) Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Dũng Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Thanh Phong Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Thắng (TBA1) Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Thơm Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Tám Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Ngọc Sửu Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Viết Sơn Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đoàn Thị Hiền Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Ngọc Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Minh Trí Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Trung Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Phúc Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Đoàn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Hồng Tuấn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Quý Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Bùi Đăng Thế Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Thật Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Mười Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Tuấn Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Mười Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Văn Hiệp Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Ngô Văn Lèo 4 Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Vĩnh Hòa Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thị Hồng Thắm Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Trường Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Minh Đạo Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Khải Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Chiến Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công Ty TNHH Kinh Doanh Ô Tô Gia Hòa Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Tiếp Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thị Thanh Tuyền Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Tuấn Hậu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Vàng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Công ty TNHH Lê Mơ Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Võ Thanh Hiền Phường Hàm Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Cường Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Khôi Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Thành Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh, Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Hồng Phường Bình Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Cao Ngọc Huệ Xã Hồng Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Văn Trí Vinh Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Ngọc Lục Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Phan Khắc Đạm Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Võ Thanh Chương Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Chí Trung Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Huệ Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Thái Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Năm Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thanh Tâm Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Đinh Hoàng Thuỷ Xã Hàm Thuận - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Thị Kim Hoàng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Nữ Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Lê Văn Sáng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Thi Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Văn Ly Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Thị Châu Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Trần Ngọc Điềm Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Văn Dũng Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Ngọc Phẩm Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Tại Trạm biến áp khách hàng Nguyễn Xuân Trường Xã Hàm Liêm - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Thôn Hiệp Phước xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Lộc, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Bình

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Nghĩa, Xã Sông Lũy, Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Nghĩa, Xã Sông Lũy, Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Thôn Lương Nam - xã Lương Sơn - Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Thái Thành, xã Hồng Thái; thôn Chợ Lầu 2, xã Bắc Bình, Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 09:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Hồng Chính - xã Hòa Thắng - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 09:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 09:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/09/2026 đến 10:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/09/2026 đến 10:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Lương Trung - xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Suối Nhum - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Suối Nhum - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 23 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 23 - 27/9/2026.