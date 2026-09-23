Chê vợ xuống sắc sau sinh, ly hôn cưới người tình xinh đẹp: Người đàn ông cay đắng khi cô vợ mới đẻ con xong còn ngán ngẩm hơn

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Đức chỉ kéo dài khoảng 3 năm. Vợ cũ của anh vốn là người hiền lành, chăm chỉ và khá đảm đang. Trước khi sinh con, cô cũng có ngoại hình ưa nhìn. Thế nhưng sau khi trở thành mẹ, cuộc sống của cô dần thay đổi.

Cô thường xuyên cáu gắt, than phiền và trách chồng chưa quan tâm đủ đến gia đình. Mỗi lần Đức trở về nhà, anh thường phải nghe những lời phàn nàn về việc vợ phải một mình xoay xở với con nhỏ và công việc nhà. Cô nhiều lần nói với chồng: “Anh có biết một ngày em phải làm bao nhiêu việc không?”

Hoặc: “Anh nghĩ chăm con, làm việc nhà rồi lo đủ thứ trong gia đình là dễ dàng lắm sao?”

Đức hiểu chăm con nhỏ không phải chuyện đơn giản. Thời gian đầu, anh vẫn cố gắng động viên, chia sẻ với vợ. Nhưng khi những lời trách móc lặp đi lặp lại, anh dần cảm thấy mệt mỏi và không muốn đáp lại.

Người đàn ông từng bỏ vợ vì không chấp nhận sự thay đổi của cô sau sinh. Ảnh minh họa

Công việc bên ngoài cũng tạo cho Đức không ít áp lực. Anh phải làm việc, giao tiếp và gặp gỡ nhiều người. Vì vậy, mỗi khi trở về nhà và tiếp tục đối diện với không khí căng thẳng, anh càng cảm thấy cuộc hôn nhân trở nên nặng nề.

Theo cảm nhận của Đức, vợ cũ còn thay đổi nhiều về ngoại hình sau khi sinh con. Cô tăng cân, ít vận động, ăn mặc ngày càng xuề xòa. Mái tóc thường được buộc vội, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô gần như không còn quan tâm đến việc trang điểm hay chăm chút bản thân như trước.

Có những ngày vì quá bận rộn với con nhỏ và việc nhà, cô để đầu tóc vài ngày chưa gội. Đức nhìn vợ rồi bắt đầu so sánh với những phụ nữ khác xung quanh mình. Ở nơi làm việc, anh thấy nhiều đồng nghiệp nữ cũng có con nhỏ nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng, tươi tắn.

Những sự so sánh ấy dần khiến Đức thất vọng về cuộc hôn nhân của mình. Rồi anh gặp Linh. Linh xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác người vợ mà Đức đang chán nản. Cô xinh đẹp, vui vẻ, ăn mặc chỉn chu và luôn biết cách chăm sóc bản thân.

Đức nhanh chóng bị cuốn hút. Sau khoảng một năm yêu Linh, anh quyết định ly hôn vợ. Đức hiểu quyết định ấy có thể khiến mình phải nhận nhiều lời chỉ trích. Anh có nguy cơ mang tiếng là người phụ bạc và cũng phải chấp nhận việc không được trực tiếp nuôi con nhỏ.

Nhưng khi đó, Đức cho rằng mình đang lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc hơn thay vì tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân mà anh cảm thấy không còn tình cảm. Sau khi ly hôn, Đức kết hôn với Linh. Những ngày đầu của cuộc hôn nhân thứ hai khiến anh tin rằng mình đã lựa chọn đúng.

Linh luôn chăm chút ngoại hình. Cô ăn mặc hợp thời trang, tóc được tạo kiểu cẩn thận, cơ thể luôn có mùi nước hoa dễ chịu. Nhà cửa cũng được giữ khá gọn gàng. Đức cảm thấy Linh giống như một luồng sinh khí mới bước vào cuộc đời mình.

Anh từng nghĩ cuối cùng mình đã tìm được người phụ nữ phù hợp để đồng hành lâu dài. Không lâu sau, con chung của Đức và Linh chào đời. Nhưng khi đứa trẻ lớn dần, cuộc sống gia đình cũng bắt đầu thay đổi.

Nhà cửa không còn gọn gàng như trước. Đồ đạc nhiều khi để ngổn ngang, rác có lúc để lâu chưa đổ. Linh thường xuyên xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi, cáu kỉnh. Đức bắt đầu nhận thấy những nét quen thuộc mà anh từng muốn tránh xa.

Linh không còn chăm chút ngoại hình như thời yêu nhau. Tóc tai thường rối, quần áo mặc vội, có những bộ đồ nhăn nhúm cô vẫn mặc đi làm. Quầng thâm dưới mắt cũng không còn được che đi.

Mái tóc từng được chăm sóc kỹ càng giờ đã mọc chân đen, phần tóc phía dưới phai màu nhưng Linh cũng không còn để tâm đến việc nhuộm lại.

Điều khiến Đức khó chịu hơn là tính cách của Linh cũng thay đổi. Cô thường xuyên than phiền, nói chuyện cộc cằn và dễ nổi nóng. Chỉ những chuyện nhỏ trong gia đình cũng có thể khiến cô bực tức.

Có lúc Linh còn nặng lời với chồng, thái độ gay gắt khiến Đức cảm thấy khó xử. Anh không khỏi tự hỏi cô gái xinh đẹp, dịu dàng mà mình từng yêu đã đi đâu. Đức hiểu chăm con nhỏ là một giai đoạn nhiều áp lực đối với phụ nữ. Vì vậy, anh cố tìm cách giúp vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Anh khuyến khích Linh gặp gỡ bạn bè, ra ngoài trò chuyện. Khi có thể, Đức cũng nhờ ông bà nội, ông bà ngoại hỗ trợ trông cháu để Linh bớt cảm giác bí bách. Nhưng tình hình không cải thiện đáng kể. Thậm chí, Linh bắt đầu có biểu hiện ghen tuông và kiểm soát chồng nhiều hơn.

Cô thường xuyên theo dõi hoạt động của Đức trên mạng xã hội, để ý từng lượt thích, bình luận hay những lần anh tương tác với phụ nữ khác. Nếu thấy một người phụ nữ lạ xuất hiện trên trang cá nhân của chồng, Linh sẽ hỏi người đó là ai, quen Đức từ khi nào và tại sao hai người lại tương tác.

Vợ mới sinh con, cuộc hôn nhân thứ hai cũng dần xuất hiện những mâu thuẫn tương tự. Ảnh minh họa

Có thời điểm, cô còn gọi video cho chồng vào buổi trưa để kiểm tra Đức đang ở đâu và làm gì. Đức bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Nhìn lại hai cuộc hôn nhân, anh nhận ra mình đang đứng trước một nghịch cảnh khó tin.

Người vợ đầu tiên từng khiến Đức thất vọng vì anh cho rằng cô trở nên luộm thuộm, cáu gắt và hay than phiền sau khi sinh con. Chính vì vậy, anh từng tin rằng chỉ cần lựa chọn một người phụ nữ khác, có ngoại hình đẹp, tính cách vui vẻ và biết chăm sóc bản thân, cuộc sống hôn nhân sẽ thay đổi.

Nhưng rồi Linh cũng dần thay đổi sau khi sinh con. Đức bắt đầu nhận ra có thể anh đã quá chú trọng vào hình ảnh của một người phụ nữ trong thời kỳ yêu đương mà chưa nghĩ đủ về những thử thách thực sự của đời sống gia đình.

Khi chưa có con, cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhưng khi một đứa trẻ xuất hiện, những đêm mất ngủ, việc nhà, chăm sóc con và áp lực cuộc sống có thể khiến mọi thứ trở nên khác biệt.

Điều khiến Đức day dứt là anh từng rời bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên để tìm kiếm một hình mẫu mà anh cho rằng sẽ phù hợp hơn. Cuối cùng, anh lại phải đối mặt với những vấn đề gần như tương tự. Đức không biết cuộc hôn nhân thứ hai sẽ đi đến đâu. Anh chỉ biết cảm giác ngột ngạt đang ngày càng lớn và câu hỏi khiến anh ám ảnh nhất lúc này là: Nếu cuộc hôn nhân thứ hai cũng đổ vỡ, liệu anh còn đủ niềm tin để bắt đầu lại một lần nữa?