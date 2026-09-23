Không ngủ trưa ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Sau buổi sáng học tập hoặc làm việc liên tục, cơ thể thường xuất hiện cảm giác buồn ngủ tự nhiên vào đầu giờ chiều. Đây là một phần của nhịp sinh học, không nhất thiết đồng nghĩa với việc cơ thể đã thiếu ngủ nghiêm trọng.

Nếu không ngủ trưa, một số người có thể cảm thấy uể oải, buồn ngủ hoặc khó tập trung vào buổi chiều. Khả năng ghi nhớ và xử lý thông tin cũng có thể giảm khi cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi. Với những người phải làm việc trí óc hoặc vận hành máy móc, tình trạng buồn ngủ giữa ngày còn có thể ảnh hưởng đến khả năng phản ứng và sự tỉnh táo.

Ảnh minh họa

Một giấc ngủ ngắn vào ban ngày có thể giúp cơ thể phục hồi sự tỉnh táo. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng càng ngủ trưa lâu càng tốt. Ngủ quá dài hoặc ngủ quá muộn có thể khiến một số người cảm thấy choáng váng, uể oải sau khi thức dậy và thậm chí khó ngủ vào ban đêm.

Vì vậy, nếu có điều kiện, một giấc ngủ trưa ngắn khoảng 10-30 phút có thể là lựa chọn phù hợp với nhiều người. Người không buồn ngủ hoặc cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo sau buổi sáng cũng không nhất thiết phải ép bản thân ngủ. Khi đó, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, nhắm mắt hoặc rời khỏi bàn làm việc một lúc cũng có thể giúp cơ thể giảm căng thẳng.

Ảnh minh họa

Điều quan trọng hơn cả vẫn là đảm bảo ngủ đủ và có chất lượng vào ban đêm. Nếu thường xuyên buồn ngủ dữ dội vào ban ngày dù đã ngủ đủ thời gian, kèm theo mệt mỏi kéo dài hoặc khó tập trung, tình trạng này nên được lưu ý và trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân.

Như vậy, không ngủ trưa không nhất thiết gây hại cho sức khỏe nếu một người vẫn ngủ đủ vào ban đêm và cảm thấy tỉnh táo trong ngày. Ngược lại, với người thường xuyên thiếu ngủ hoặc dễ mệt mỏi vào buổi chiều, một khoảng nghỉ ngắn có thể giúp cơ thể và tinh thần phục hồi tốt hơn.