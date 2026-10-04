Doanh số Ford tại Mỹ giảm

Ford cho biết doanh số tại Mỹ trong quý III/2026 giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 509.764 xe. Kết quả này diễn ra sau khi hãng dần loại bỏ các mẫu crossover Escape và Lincoln Corsair khỏi danh mục sản phẩm. Hãng đang nhận thấy nhu cầu đối với hệ truyền động hybrid tăng lên, bao gồm cả trên mẫu bán tải F-150.

Ford cho biết doanh số tại Mỹ trong quý III/2026 giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 509.764 xe. Hãng đang nhận thấy nhu cầu đối với hệ truyền động hybrid tăng lên, bao gồm cả trên mẫu bán tải F-150.

Doanh số Ford giảm tương đương mức suy yếu của các đối thủ tại Detroit, trong bối cảnh các hãng xe Mỹ phải cạnh tranh gay gắt với những thương hiệu châu Á như Toyota và Honda, vốn sở hữu danh mục xe hybrid phong phú. Dù vậy, mảng xe bán tải của Ford vẫn duy trì tăng trưởng. Mức tăng trưởng nhóm xe này, bao gồm dòng F-Series chủ lực, đạt 0,5% lên 315.112 xe trong quý III.

Trong khi đó, mẫu bán tải "giá rẻ" Ford Maverick tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu đối với xe tiết kiệm nhiên liệu. Doanh số Maverick tăng hơn 20%, đạt 41.970 xe trong quý III. Mẫu xe này cũng được cung cấp tùy chọn hệ truyền động hybrid.

Ford Maverick tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu đối với xe tiết kiệm nhiên liệu với doanh số tăng hơn 20%, đạt 41.970 xe trong quý III/2026, đáng chú ý khi mẫu bán tải "giá rẻ" cung cấp thêm hệ truyền động hybrid.

Áp lực về khả năng chi trả vẫn là thách thức lớn đối với thị trường Mỹ, dù lãi suất vay mua ôtô đã giảm. Giá xe mới cao hơn và giá trị xe cũ dùng để đổi xe thấp hơn đang khiến khoản thanh toán hàng tháng của người mua tăng lên.

Theo Cox Automotive, giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ đạt 50.089 USD trong tháng 8/2026, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Những yếu tố này đang khiến người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn về chi phí sử dụng xe, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với các mẫu xe hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn.

Giá xăng tăng mạnh sau xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến một bộ phận người tiêu dùng chuyển từ các mẫu xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu sang xe hybrid. Áp lực về khả năng chi trả vẫn là thách thức lớn đối với thị trường Mỹ.

Giá xăng tăng mạnh sau xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến một bộ phận người tiêu dùng chuyển từ các mẫu xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu sang xe hybrid. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng thông thường bình quân tại nước này đạt 4,43 USD/gallon trong tháng 9, tăng mạnh so với mức 3,20 USD/gallon cùng kỳ năm trước.