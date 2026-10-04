[GALLERY] Jeep Cherokee Trailhawk 2027 từ 44.625 USD có gì 'đấu' Honda CR-V?

Jeep đã chính thức ra mắt biến thể Cherokee Trailhawk 2027 với thiết kế tập trung vào khả năng vận hành địa hình. Mẫu crossover này sở hữu ngoại thất phân biệt nhờ cản trước vát xéo hơn để tăng góc tới, điểm nhấn sơn đen bóng.

Ngoài ra, mẫu xe SUV Jeep Cherokee Trailhawk 2027 còn móc kéo màu đỏ phía trước và sau, cùng decal chống chói trên nắp capo. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn sương mù và cửa cốp chỉnh điện.

So với bản tiêu chuẩn, Cherokee Trailhawk thế hệ mới được nâng khoảng sáng gầm lên mức 229 mm nhờ hệ thống treo chuyên dụng được nâng thêm 25mm, đi kèm lò xo và giảm xóc tinh chỉnh riêng.

Xe sử dụng bộ mâm 17 inch kết hợp lốp địa hình Nexen Rodian ATX và hệ thống tấm chắn bảo vệ gầm. Các thông số vận hành địa hình bao gồm góc tới 28,8 độ, góc thoát 31,8 độ, góc vượt đỉnh dốc 21,9 độ và khả năng lội nước sâu 610mm.

Sức mạnh của xe đến từ hệ thống hybrid gồm động cơ xăng 4 xi-lanh 1.6L tăng áp, 2 mô-tơ điện, hộp số vô cấp CVT và bộ pin 1,08kWh. Cấu hình này sản sinh tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 312Nm.

Cherokee Trailhawk sử dụng hệ dẫn động bốn bánh Active Drive II tích hợp hộp số phụ hai cấp có chế độ cầu chậm và tỉ số truyền 37,5:1, kết hợp hệ thống Selec-Terrain với các chế độ Auto, Sport, Snow, Sand/Mud và Rock.

Do các nâng cấp phục vụ di chuyển địa hình, hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản Trailhawk giảm trên mọi điều kiện so với bản tiêu chuẩn. Mức tiêu thụ tương ứng đạt 7,13l/100km trong đô thị, 8,11l/100km trên cao tốc và 7,59l/100km ở điều kiện hỗn hợp.

Nội thất xe trang bị ghế màu xanh Mantis Green với chỉ khâu màu đỏ và tựa lưng dập nổi, đi cùng các chi tiết trang trí màu đỏ Radical Red và nhôm phay đen. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, sưởi vô-lăng và sưởi ghế trước chỉnh điện.

Ngoài ra, người mua Jeep Cherokee Trailhawk 2027 mưới còn có thể chọn thêm các gói phụ kiện bổ sung tính năng thông gió ghế trước, sưởi ghế sau và nâng sức kéo lên mức 1.588kg...

Jeep Cherokee Trailhawk 2027 sẽ bắt đầu đi vào sản xuất trong năm nay và đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Mức giá khởi điểm được công bố là 44.625 USD (đã bao gồm 1.995 USD phí vận chuyển), xếp ngay dưới phiên bản Cherokee Overland. Tại thị trường Mỹ, xe sẽ cạnh tranh với Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Jeep Cherokee Trailhawk 2027 mới.