Xe Trung Quốc 'nuốt chửng' thị trường Anh

Thị trường ôtô Anh vừa ghi nhận tháng 9/2026 bùng nổ khi số lượng xe mới đăng ký đạt 350.518 chiếc, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Ôtô Anh (SMMT), đây là con số kỷ lục tính theo tháng 9 kể từ năm 2017.

Jaecoo và BYD dẫn đầu

Dẫn đầu cuộc đua doanh số trong tháng 9 tại Anh là mẫu SUV Jaecoo 7, dòng xe được mệnh danh là bản sao giá rẻ của Range Rover. Với 10.813 xe đăng ký trong tháng 9, Jaecoo 7 vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 tính từ đầu năm đến nay.

Mẫu xe này cũng đã được bán tại Việt Nam và ghi nhận doanh số khá ấn tượng, khoảng 700 chiếc tính từ đầu năm nay.

Tesla xếp ngay sau ở mảng xe đơn lẻ khi Model 3 đạt 9.929 chiếc đăng ký mới (đứng thứ 2 trong tháng) và Model Y giữ vị trí thứ 5. Ford Puma bám đuổi với 6.958 xe bán ra trong tháng 9, tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường tính từ đầu năm.

Jaecoo J7 bán chạy nhất thị trường Anh với doanh số hơn 10.000 chiếc trong tháng 9. Ảnh: Phong Vân.

Ở nhóm nhà sản xuất, Volkswagen dẫn đầu với 25.972 xe. Đáng chú ý, vị trí thứ 2 thuộc về BYD với 20.140 xe đăng ký. Dù chưa có đại diện nào lọt vào top 10 mẫu xe gộp chung, thương hiệu Trung Quốc này vẫn ghi dấu ấn ở mảng xe điện khi hai đại diện Sealion 7 và Seal lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 trong bảng xếp hạng EV, đều đạt doanh số khoảng 3.000 xe.

Tháng 9 cũng chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của dòng xe thuần điện (BEV) với 99.199 xe đăng ký, chiếm 28% thị phần và tăng 36% so với tháng 9/2025. Trong đó, các dòng SUV điện tỏ ra áp đảo khi chiếm tới 7/10 vị trí trong danh sách xe điện bán chạy nhất.

Xe điện buộc giảm giá để tăng trưởng

Tăng trưởng của xe điện một phần nhờ các khoản hỗ trợ từ chính phủ, giá nhiên liệu tăng và sự xuất hiện của nhiều mẫu ôtô điện giá rẻ. Bên cạnh đó, quy định về phương tiện phát thải bằng 0 (ZEV mandate) bắt buộc các hãng xe phải đạt tỷ lệ 33% doanh số xe không phát thải trong năm 2026, buộc nhiều thương hiệu phải giảm giá sâu để tránh án phạt.

Các hãng xe tại Anh buộc phải giảm giá xe điện để tìm kiếm doanh số nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ZEV. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, tính chung từ đầu năm đến nay, tỷ lệ xe điện mới chỉ đạt 26% tổng lượng đăng ký tại Anh, thấp hơn cả mục tiêu 28% của năm trước.

"Bất chấp những yếu tố hỗ trợ, tỷ lệ đón nhận xe điện vẫn chậm hơn mục tiêu đề ra. Dù các cơ chế linh hoạt có giúp ích phần nào, thị trường Anh vẫn đang áp dụng những mục tiêu khắt khe nhất cùng chi phí năng lượng thuộc hàng cao nhất thế giới", ông Mike Hawes, Tổng giám đốc SMMT đã chia sẻ.

Về cơ cấu năng lượng, xe xăng vẫn là lựa chọn phổ biến nhất nhưng thị phần đã giảm 7% so với cùng kỳ, xuống còn 38%. Ngược lại, xe plug-in hybrid (PHEV) tăng vọt 55%. Tổng cộng, các dòng xe hybrid (HEV) và PHEV hiện chiếm 30% thị phần, trong khi xe động cơ diesel tụt giảm chỉ còn 4%.