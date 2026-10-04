Car Choice Awards 2026: Xe điện, hybrid ghi dấu xu hướng chọn xe mới

Ở nhóm xe gia đình, Hyundai Creta giành giải ở phân khúc dưới 600 triệu đồng

Tối 4/10, Gala Car Choice Awards (CCA) 2026 diễn ra tại Hà Nội, khép lại mùa giải thứ 5 với 15 hạng mục giải thưởng dành cho các mẫu xe, sự kiện và nội dung nổi bật của ngành ô tô Việt Nam.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 cho thấy thị trường ô tô đang có những thay đổi đáng chú ý về công nghệ, nhu cầu sử dụng và cách người tiêu dùng lựa chọn phương tiện.

Đáng chú ý, xe điện và hybrid cùng xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng. Jaecoo J5 SHS-H giành giải “Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông”, Hyundai Palisade Hybrid được vinh danh ở hạng cao cấp, trong khi VinFast VF 8 nhận giải “Xe thuần điện mới của năm”.

Việc các mẫu xe điện hóa hiện diện trong nhóm giải thưởng chính cho thấy công nghệ truyền động đang trở thành một trong những tiêu chí ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, bên cạnh giá bán, thiết kế và khả năng vận hành.

Xe điện, hybrid từ lựa chọn mới thành một phần thị trường

Nếu trước đây xe điện và hybrid chủ yếu được xem là những lựa chọn mới trên thị trường, kết quả CCA 2026 cho thấy nhóm sản phẩm này đang dần được đặt cạnh các mẫu xe động cơ đốt trong trong cùng quá trình cân nhắc của người mua.

Mazda CX-5 giành giải thưởng ở nhóm 600 triệu - 1 tỷ đồng

Ở nhóm xe gia đình, Hyundai Creta giành giải ở phân khúc dưới 600 triệu đồng, Mazda CX-5 ở nhóm 600 triệu - 1 tỷ đồng, Honda CR-V ở nhóm 1-2 tỷ đồng và Volkswagen Viloran ở nhóm 2-5 tỷ đồng. Trong khi đó, các giải thưởng riêng dành cho xe hybrid và xe thuần điện phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ về nhu cầu sử dụng.

Honda CR-V giành giải thưởng ở nhóm 1-2 tỷ đồng

Với xe hybrid, người mua có thêm lựa chọn trung gian giữa xe sử dụng động cơ đốt trong và xe thuần điện. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm mức tiêu thụ trong đô thị nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống sạc là những yếu tố có thể phù hợp với nhóm khách hàng đang muốn chuyển đổi công nghệ nhưng vẫn cân nhắc điều kiện sử dụng thực tế.

Trong khi đó, xe thuần điện tiếp tục mở rộng lựa chọn ở nhiều phân khúc. VinFast VF 8 được vinh danh “Xe thuần điện mới của năm”, còn VinFast Limo Green nhận giải “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”. Những hạng mục này cho thấy xe điện không chỉ hướng tới khách hàng cá nhân mà đang mở rộng sang nhu cầu gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Sự thay đổi cũng thể hiện ở cách người dùng nhìn nhận giá trị của một chiếc xe. Bên cạnh khả năng di chuyển, các yếu tố như công nghệ, chi phí vận hành, trang bị, không gian sử dụng và mục đích sử dụng ngày càng được đặt lên bàn cân.

Thị hiếu người dùng ngày càng phân hóa

CCA 2026 không chỉ phản ánh xu hướng điện hóa mà còn cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang phân hóa mạnh theo độ tuổi, phong cách sống và nhu cầu sử dụng.

VinFast VF 3 được trao giải “Xe GenZ của năm”

VinFast VF 3 được trao giải “Xe GenZ của năm”, Geely EX2 giành giải “Xe cho phái nữ của năm”, trong khi Mazda MX-5 nhận giải “Xe chất chơi của năm”. Các hạng mục này cho thấy chiếc xe ngày càng được lựa chọn không chỉ dựa trên công năng mà còn gắn với phong cách cá nhân và đặc điểm của từng nhóm khách hàng.

BYD M6 được bình chọn là mẫu xe được yêu thích nhất năm

Trong khi đó, BYD M6 được bình chọn là mẫu xe được yêu thích nhất năm. Jaecoo J5 cũng được vinh danh ở hạng mục “Xe mới trang bị nổi bật của năm”. Những kết quả này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trang bị và giá trị nhận được trong tổng thể sản phẩm.

Sự thay đổi trong thị hiếu cũng được thể hiện qua việc SUV, crossover, MPV và các mẫu xe điện đô thị ngày càng có vị trí rõ nét trong lựa chọn của người Việt. Người mua không chỉ tìm kiếm một phương tiện đi lại mà còn quan tâm đến khả năng phục vụ gia đình, kinh doanh, di chuyển trong đô thị và thể hiện phong cách cá nhân.

Theo ban tổ chức, CCA được xây dựng trên quan điểm không có một mẫu xe phù hợp với tất cả người dùng. Mỗi khách hàng có ngân sách, thói quen và mục đích sử dụng khác nhau, vì vậy giá trị của một mẫu xe cần được nhìn trong bối cảnh sử dụng cụ thể.

Điều này cũng được thể hiện tại Vietnam Innovative Mobility Show 2026 (VIMS 2026), diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Gần 60 mẫu xe thuộc Top 5 CCA 2026 cùng các sản phẩm mới được trưng bày, trong đó khoảng 25 mẫu xe đang bán tại Việt Nam được đưa vào hoạt động trải nghiệm thực tế.

Thay vì chỉ quan sát tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể trực tiếp cầm lái trên đường công cộng, trải nghiệm xe trong những tình huống giao thông thực tế. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ sở đánh giá về khả năng vận hành, không gian, trang bị và mức độ phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Cách tổ chức này cũng cho thấy hành vi mua ô tô đang thay đổi. Người tiêu dùng có xu hướng tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định, so sánh nhiều mẫu xe cùng lúc và quan tâm tới trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa vào thương hiệu hoặc thông số kỹ thuật.

Từ kết quả CCA 2026, có thể thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên nhiều tiêu chí hơn. Xe điện và hybrid ngày càng hiện diện rõ, trong khi các mẫu xe truyền thống phải cạnh tranh bằng giá bán, trang bị và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Sau 5 mùa giải, Car Choice Awards không chỉ ghi nhận những mẫu xe nổi bật mà còn phản ánh một phần sự chuyển động của thị trường: từ sự đa dạng hóa công nghệ truyền động đến việc người tiêu dùng ngày càng chủ động xác định chiếc xe phù hợp với nhu cầu, ngân sách và phong cách sống của mình.