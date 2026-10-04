5 thói quen lái ô tô tưởng tiết kiệm xăng nhưng có thể khiến xe tốn nhiên liệu hơn

Để giảm chi phí nhiên liệu, nhiều tài xế tìm cách điều chỉnh thói quen lái xe. Tuy nhiên, không phải mẹo nào được truyền tai cũng giúp xe tiết kiệm xăng, thậm chí một số cách còn có thể làm giảm độ an toàn khi vận hành.

Cố chạy thật chậm để giảm mức tiêu hao nhiên liệu

Nhiều người có quan niệm tốc độ càng thấp thì xe càng ít tốn xăng. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu không chỉ phụ thuộc vào tốc độ mà còn liên quan đến cách tăng tốc, cấp số và điều kiện vận hành.

Nếu xe thường xuyên phải tăng tốc rồi giảm tốc, đồng thời duy trì ở số thấp, động cơ có thể không làm việc trong vùng hiệu suất tối ưu. Người lái cũng phải liên tục đạp ga để giữ xe di chuyển hoặc nhanh chóng đạt tốc độ mong muốn.

Chuyển số N khi xuống dốc không giúp tiết kiệm nhiên liệu như nhiều người vẫn nghĩ, đồng thời có thể làm giảm khả năng kiểm soát xe. Ảnh minh họa

Ở những mẫu xe số tự động hiện nay, hộp số có thể tự điều chỉnh cấp số dựa trên tốc độ, tải động cơ và mức độ mở bướm ga. Vì vậy, thay vì cố tình chạy quá chậm, tài xế nên tăng tốc từ tốn nhưng đều, duy trì tốc độ ổn định và hạn chế tình trạng đạp ga mạnh rồi phanh gấp.

Đạp ga quá “nhẹ” để tăng tốc

Không tăng tốc đột ngột là thói quen tốt, nhưng điều đó không có nghĩa càng mất nhiều thời gian để tăng tốc càng tiết kiệm nhiên liệu. Nếu xe ì ạch trong thời gian dài mới đạt đến tốc độ cần thiết, động cơ có thể phải duy trì vòng tua trong khoảng thời gian lâu hơn. Với xe số tự động, việc tăng tốc quá chậm cũng có thể khiến hộp số giữ cấp số thấp lâu hơn thay vì chuyển lên số cao ở thời điểm phù hợp.

Cách vận hành hợp lý là tăng tốc vừa phải, liên tục và chủ động, sau đó giữ tốc độ ổn định khi điều kiện giao thông cho phép. Với xe số sàn, người lái cần sang số đúng thời điểm, tránh để động cơ hoạt động quá lâu ở vòng tua quá cao hoặc quá thấp.

Dừng vài chục giây cũng tắt máy

Khi xe phải đứng yên trong thời gian dài, tắt động cơ có thể hạn chế lượng nhiên liệu tiêu hao trong lúc chạy không tải. Tuy nhiên, việc tắt và khởi động lại liên tục ở những khoảng dừng rất ngắn không phải lúc nào cũng là lựa chọn hợp lý.

Ví dụ, tại một số nút giao thông, nếu chỉ phải chờ trong thời gian ngắn hoặc dòng xe phía trước sắp di chuyển, tài xế không nhất thiết phải liên tục tắt máy.

Nhiều ô tô hiện nay được trang bị công nghệ Start/Stop, có khả năng tự ngắt động cơ khi xe dừng và khởi động trở lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Với những khoảng chờ dài, tắt máy có thể giúp hạn chế tiêu hao nhiên liệu, nhưng không nên áp dụng cứng nhắc cho mọi lần dừng xe.

Để lốp non nhằm giúp xe chạy “êm” hơn

Một số người cố tình giảm áp suất lốp vì cho rằng lốp mềm sẽ tạo cảm giác êm ái và tăng độ bám đường. Thực tế, áp suất lốp thấp làm tăng lực cản lăn, buộc động cơ phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì chuyển động, từ đó có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng.

Lốp thiếu hơi còn ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát xe, độ ổn định và quá trình phân bổ nhiệt trên bề mặt lốp. Những tác động này càng đáng lưu ý khi xe chạy đường dài hoặc ở tốc độ cao.

Nhiều tài xế áp dụng các mẹo lái xe với mong muốn tiết kiệm xăng nhưng hiệu quả có thể không như kỳ vọng. Ảnh minh họa

Tài xế nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên và điều chỉnh theo thông số do nhà sản xuất khuyến nghị. Thông tin này thường được đặt trên tem ở khu vực cột cửa hoặc gần nắp bình nhiên liệu. Không nên tự giảm hoặc tăng áp suất chỉ dựa vào cảm giác lốp mềm sẽ giúp xe êm hơn.

Về số N khi xuống dốc để xe tự trôi

Chuyển cần số về N để xe “thả trôi” khi xuống dốc là một thói quen không mang lại lợi ích tiết kiệm nhiên liệu như nhiều người vẫn nghĩ, đồng thời có thể làm giảm khả năng kiểm soát xe.

Khi ở số N, động cơ vẫn phải duy trì chế độ không tải và tiếp tục tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, với nhiều mẫu xe sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử, khi người lái nhả chân ga và giữ hộp số ở cấp số phù hợp, hệ thống điều khiển động cơ có thể giảm hoặc ngừng phun nhiên liệu trong một số điều kiện nhất định.

Việc giữ cấp số phù hợp còn giúp xe tận dụng lực hãm của động cơ khi xuống dốc. Nếu chuyển sang N, tác dụng hãm này mất đi và người lái phải sử dụng phanh nhiều hơn để kiểm soát tốc độ.

Đặc biệt trên những đoạn dốc dài, đạp phanh liên tục có thể khiến hệ thống phanh nóng lên, làm giảm hiệu quả phanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, khi xuống dốc, tài xế nên lựa chọn cấp số phù hợp thay vì để xe tự trôi ở số N.