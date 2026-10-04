Cận cảnh mẫu xe thể thao BMW M thứ 1 triệu

Hơn 5 thập kỷ, BMW đã chính thức xuất xưởng mẫu xe hiệu năng cao BMW M thứ 1 triệu. Chiếc M3 đặc biệt này sở hữu màu sơn cam BMW Individual Fire Orange III.

Đi kèm là bộ mâm 826 M được sơn đen kích thước 19 inch ở cầu trước và 20 inch ở cầu sau, kết hợp cùm phanh màu vàng và nội thất bọc da Merino màu xám Silverstone/đen.

Như thường lệ, mẫu sedan hiệu năng cao này được sản xuất tại nhà máy BMW Group Plant Munich, vốn là nơi ra đời của những chiếc BMW M3 G80 hiện tại từ năm 2020.

Tuy nhiên, nhà máy này sẽ chỉ sản xuất những mẫu BMW thuần điện sử dụng nền tảng BMW M Neue Klasse kể từ năm 2027 trở đi, bao gồm chiếc BMW M3 EV đầu tiên.

BMW M3 được trang bị động cơ 6 xy-lanh 3.0L twin-turbo, công suất 480 mã lực, hoặc lên đến 510 mã lực trên bản M3 Competition và 530 mã lực trên M3 Competition M xDrive.

Với phiên bản cao cấp nhất, mẫu sedan hiệu năng cao này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 290 km/h với gói M Driver’s Package.

Tại Việt Nam, BMW M3 phiên bản sedan có giá từ 4,999 tỷ đồng, trong khi phiên bản wagon M3 Touring có giá từ 5,389 tỷ đồng. Mức giá của chiếc BMW M thứ 1 triệu này không được công bố.