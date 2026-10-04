Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Sản xuất xe ô tô tại nhà máy Honda Việt Nam, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Việt Nam có mức tăng doanh số cao nhất trong nhóm ASEAN-6

Nếu xe điện từng được xem là một phân khúc mới, thì nay nhóm phương tiện điện hóa ngày càng trở thành một phần quan trọng của thị trường.

Theo dữ liệu từ PwC (một trong bốn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn lớn và uy tín nhất trên thế giới) công bố cuối tháng 9 vừa qua, tổng lượng xe bán ra tại 6 thị trường ASEAN-6 (nhóm 6 nền kinh tế lớn và phát triển hàng đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore) trong nửa đầu năm 2026 đạt khoảng 1,755 triệu xe, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 31,1%, cao nhất trong nhóm ASEAN-6, trước Indonesia tăng 15,9% và Thái Lan tăng 15,1%.

Với khoảng 291.000 xe tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đứng thứ tư về quy mô thị trường ASEAN-6, sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Kết quả này cho thấy nhu cầu ô tô tại Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tăng, trong khi cơ cấu sản phẩm đang chuyển dịch nhanh sang các dòng xe điện hóa.

Còn theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số lũy kế của các đơn vị thành viên đến nay đạt 246.935 xe, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của thị trường chỉ thực sự thể hiện trọn vẹn quy mô khi bổ sung doanh số của Hyundai Thành Công đóng góp 31.540 xe. Đặc biệt, VinFast đang tạo ra sức ép tăng trưởng vượt bậc hơn 71% so với cùng kỳ năm trước với tổng doanh số cộng dồn lên 154.073 xe.

Đánh giá về kết quả này, bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu khẳng định, Việt Nam hiện là một trong những thị trường có tốc độ chuyển đổi sang xe điện nhanh nhất thế giới, với thị phần xe điện ngày càng tăng. Đáng chú ý, tính từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2026, VinFast đã duy trì liên tiếp 24 tháng giữ vững ngôi vị hãng xe số một toàn thị trường Việt Nam, trực tiếp kéo tỷ lệ xe điện hóa lên mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành ô tô trong nước.

Cộng dồn số liệu từ ba khối chính gồm VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, tổng sản lượng tiêu thụ thực tế của toàn thị trường ô tô Việt Nam đã ngưỡng 400.000 xe, đạt 432.548 xe các loại. Mức tiêu thụ này đánh dấu mức tăng trưởng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy đà phục hồi và mở rộng quy mô thị trường diễn ra rất nhanh chóng.

Xe điện và hybrid mở rộng thị phần

Điểm đáng chú ý của thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 là tốc độ phổ cập của các phương tiện điện hóa. Theo PwC, xe điện hóa (xEV) chiếm khoảng 44% tổng lượng tiêu thụ xe du lịch tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Trong nhóm này, ô tô điện thuần túy tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Các mẫu xe có mức giá tiếp cận rộng và hướng tới nhu cầu sử dụng đô thị, gia đình, kinh doanh dịch vụ tiếp tục đóng góp đáng kể. Sau 8 tháng, VF 3 đạt 35.798 xe, VF 5 đạt 27.948 xe và Limo Green đạt 34.991 xe.

Sự tăng trưởng của xe điện diễn ra trong bối cảnh thị trường điện hóa Việt Nam đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Theo PwC, tỷ lệ thâm nhập xEV tại Việt Nam đạt 36% năm 2025, tăng từ 22% năm 2024. Doanh số xEV năm 2025 đạt khoảng 189.000 xe, tăng 95%.

Cập nhật trong nửa đầu năm 2026 cho thấy, Việt Nam tiêu thụ hơn 127.000 xe du lịch điện và hybrid. Điều này cho thấy quá trình điện hóa không còn giới hạn ở nhóm khách hàng tiên phong mà đang mở rộng sang nhiều phân khúc và nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh xe thuần điện, xe hybrid cũng nổi lên như một lựa chọn chuyển tiếp. Trong 8 tháng năm 2026, doanh số hybrid của các thành viên VAMA đạt 13.889 xe, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành, trong khi vẫn muốn giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Sự thay đổi về công nghệ truyền động đi cùng với xu hướng lựa chọn kiểu dáng xe gầm cao. SUV, crossover và MPV tiếp tục được quan tâm nhờ không gian sử dụng linh hoạt. Trong khi đó, sự xuất hiện của xe điện đô thị và MPV điện đang mở rộng lựa chọn cho khách hàng cá nhân cũng như nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Như vậy, thị trường năm 2026 không chỉ tăng về số lượng xe tiêu thụ mà còn thay đổi rõ về cơ cấu. Xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện cùng tồn tại, tạo ra cuộc cạnh tranh đa dạng hơn về giá bán, công nghệ và chi phí sở hữu.

Cuộc đua giá và sản phẩm mới cuối năm

Trong những tháng cuối năm, thị trường ô tô được dự báo tiếp tục cạnh tranh cao khi các hãng và đại lý đẩy mạnh chương trình kích cầu, đồng thời chuẩn bị cho loạt sản phẩm mới.

Với xe sử dụng động cơ đốt trong, các chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng trang bị và ưu đãi tài chính tiếp tục được triển khai. Áp lực giải phóng hàng tồn kho, cùng sự xuất hiện của các mẫu xe mới, có thể khiến cạnh tranh về giá tiếp tục diễn ra mạnh, đặc biệt ở nhóm SUV và crossover.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung xe điện và hybrid ngày càng đa dạng. VinFast dự kiến tiếp tục đẩy mạnh bàn giao các sản phẩm mới, trong khi nhiều thương hiệu quốc tế tăng tốc đưa các mẫu thuần điện (BEV), xe xăng lai điện (Hybrid/HEV) và xe điện sạch ngoài (PHEV) vào thị trường Việt Nam.

Khi lựa chọn ngày càng nhiều, cuộc cạnh tranh giữa các hãng không còn chỉ tập trung vào giá bán. Phạm vi hoạt động, mức tiêu thụ nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, công nghệ an toàn, khả năng sạc và dịch vụ sau bán hàng sẽ trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe.

Các chuyên gia trong ngành dự báo, về quy mô thị trường, mốc 600.000 xe trong cả năm 2026 đang được đặt ra như một khả năng nếu sức mua tiếp tục duy trì trong 4 tháng cuối năm. Sau 8 tháng đạt 432.548 xe, thị trường cần tiêu thụ bình quân khoảng 41.900 xe mỗi tháng trong giai đoạn còn lại để đạt mốc này.

Chính sách cũng tiếp tục tạo động lực cho quá trình chuyển dịch sang xe điện. Theo Nghị định số 51/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, ô tô điện chạy pin được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết ngày 28/2/2027. Cùng với việc mở rộng hạ tầng sạc và đa dạng hóa sản phẩm, chính sách này có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với xe thuần điện.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm xe vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có giá bán, khả năng tiếp cận nguồn vốn, thu nhập người dân, hạ tầng năng lượng và nhu cầu sử dụng thực tế.

Với doanh nghiệp, quá trình chuyển dịch cũng đòi hỏi thay đổi chiến lược kinh doanh. Theo PwC, các hướng ưu tiên gồm tối ưu hóa vận hành, tái thiết kế mô hình kinh doanh và tăng cường liên minh chiến lược. Trong đó, chuỗi cung ứng, công nghệ, chuyển đổi số, dịch vụ tài chính - hậu mãi và hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng sẽ ngày càng có vai trò lớn.

Sau 8 tháng, thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy hai xu hướng song hành: quy mô tiêu thụ tăng và cơ cấu sản phẩm chuyển nhanh sang điện hóa. Những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn cạnh tranh quyết liệt khi doanh nghiệp vừa phải duy trì doanh số, vừa thích ứng với sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng.