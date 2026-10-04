Bugatti kêu gọi các hãng xe châu Âu tập trung vào 'giá trị cốt lõi'

Ông Mate Rimac, Chủ tịch Bugatti và Rimac Group, đồng thời là CEO Bugatti Rimac, vừa đưa ra những nhận xét thẳng thắn về hướng đi của ngành công nghiệp ôtô châu Âu trong một video đăng trên Instagram.

CEO Bugatti cho rằng các hãng xe châu Âu không nên tiếp tục đi theo những xu hướng mà các đối thủ Trung Quốc đang làm rất tốt như màn hình lớn nhất, ít nút bấm hơn, thời gian sạc nhanh hơn.

Theo ông Rimac, ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang gặp khó khăn và các hãng xe hiện phải chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD cho các công ty tư vấn để tìm cách cải thiện tình hình. Tuy nhiên, ông cho rằng các hãng không nên tiếp tục đi theo những xu hướng mà các đối thủ Trung Quốc đang làm rất tốt.

Vị CEO này cho biết: "Điều các bạn không nên làm là cố gắng làm những gì tất cả những người khác đang làm và những gì Trung Quốc rất khó bị đánh bại: màn hình lớn nhất, ít nút bấm hơn, thời gian sạc nhanh hơn". Thay vào đó, ông cho rằng các thương hiệu châu Âu cần tập trung vào những yếu tố tạo nên giá trị riêng của họ, đặc biệt là vật liệu và sự sang trọng.

Trong video, CEO Bugatti chỉ vào khoang nội thất của một chiếc Rolls-Royce Silver Seraph cổ điển và nhấn mạnh việc sử dụng da, vật liệu thật và những chi tiết mang tính thủ công.

Trong video, CEO Bugatti chỉ vào khoang nội thất của một chiếc Rolls-Royce Silver Seraph cổ điển và nhấn mạnh việc sử dụng da, vật liệu thật và những chi tiết mang tính thủ công. Theo ông, các hãng xe châu Âu nên quay lại với những giá trị này thay vì cố gắng chạy theo cuộc đua công nghệ không hồi kết.

Ông cũng đưa ra một cách tiếp cận tương tự ngành đồng hồ. Vị CEO này cho rằng các thương hiệu châu Âu không nhất thiết phải sản xuất xe dành cho mọi người mà nên tìm một phân khúc riêng, giống như cách ngành đồng hồ Thụy Sĩ tập trung vào những sản phẩm cao cấp.

Vị CEO này cho rằng các thương hiệu châu Âu không nhất thiết phải sản xuất xe dành cho mọi người mà nên tìm một phân khúc riêng, giống như cách ngành đồng hồ Thụy Sĩ tập trung vào những sản phẩm cao cấp.

CEO Bugatti dẫn ví dụ rằng ngành đồng hồ Thụy Sĩ chỉ chiếm khoảng 5% sản lượng đồng hồ toàn cầu nhưng tạo ra tới 90% lợi nhuận của ngành. Đây có thể là hướng đi mà các hãng xe châu Âu cần cân nhắc nếu muốn duy trì lợi thế trước các nhà sản xuất Trung Quốc.

Ông nhận định: "Nếu không làm như vậy, tôi nghĩ sẽ rất khó có tương lai, bởi các bạn sẽ rất khó cạnh tranh với Trung Quốc khi cùng cố làm những điều mà họ đang làm".

Quan điểm của ông Rimac đồng nghĩa với việc các hãng xe châu Âu có thể cần giảm sự phụ thuộc vào những màn hình trung tâm lớn, thay thế một phần điều khiển cảm ứng bằng nút bấm vật lý, đồng thời chú trọng hơn đến chất lượng vật liệu, thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Nhiều người cho rằng cách tiếp cận của CEO Bugatti chỉ phù hợp với các thương hiệu hạng sang. Việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng phổ thông được các hãng xe Trung Quốc làm rất tốt, khi các thương hiệu châu Âu "chạy theo" không kịp.

Tuy nhiên, hướng đi này cũng đặt ra một bài toán thực tế. Không phải mọi thương hiệu châu Âu đều có thể chỉ tập trung vào những mẫu xe siêu sang hoặc sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Dù vậy, quan điểm này cho thấy một cuộc tranh luận ngày càng rõ trong ngành: liệu các hãng xe châu Âu nên tiếp tục chạy đua về công nghệ với các đối thủ Trung Quốc, hay tập trung trở lại vào những giá trị khó sao chép hơn như thiết kế, vật liệu, thủ công và trải nghiệm sang trọng?