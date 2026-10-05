Phát triển nền tảng đổi mới sáng tạo trên không gian số

Đoàn viên, thanh niên trải nghiệm thực tế sản phẩm công nghệ số tại điểm đổi mới sáng tạo của phường Trảng Bom.

Thành phố hướng đến hình thành hệ sinh thái được kết nối bằng dữ liệu. Vào đầu tháng 10-2026, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo (ĐMST), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt và đưa vào vận hành thử nghiệm Nền tảng ĐMST Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub).

Mở rộng không gian đổi mới sáng tạo

Nền tảng Dong Nai Innovation Hub được xây dựng nhằm đóng vai trò là hạ tầng kết nối số quan trọng, góp phần liên kết chặt chẽ các chủ thể trong hệ sinh thái ĐMST; tạo không gian hợp tác giữa chính quyền, DN, viện/trường nghiên cứu, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp. Đồng thời thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu KHCN, các cơ hội hợp tác đầu tư và chính sách hỗ trợ ĐMST.

Theo Sở KHCN, đối với DN, nền tảng sẽ góp phần giảm thời gian tự tìm kiếm và tăng khả năng gặp đúng chuyên gia, công nghệ, vốn hoặc đối tác. Đối với viện, trường, chuyên gia, khởi nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp, nền tảng mở ra nguồn bài toán thực tế để nghiên cứu, chuyển giao và thử nghiệm. Đối với cơ quan quản lý, hệ thống cho phép theo dõi nhu cầu từ lúc tiếp nhận đến kết quả, đồng thời nhận biết lĩnh vực nào đang thiếu nguồn lực hoặc cần điều chỉnh chính sách.

Nền tảng sẽ hỗ trợ Nhà nước điều phối nguồn lực, thúc đẩy ĐMST, chuyển giao công nghệ, phát triển DN và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Nền tảng này được kỳ vọng trở thành hạt nhân kích hoạt các sáng kiến, giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng cao vào đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Viện trưởng Viện ĐMST, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Dong Nai Innovation Hub giải được bài toán về quy trình hỗ trợ xuyên suốt: nêu nhu cầu, được xác định đúng đầu mối, nhận đề xuất phù hợp, theo dõi tiến độ và theo dõi kết quả, từ đó thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm KHCN. “Nền tảng sẽ kết nối và nâng cấp năng lực phục vụ chung; tái sử dụng dữ liệu và nội dung đã có, bổ sung quy trình điều phối nhu cầu, đồng bộ dữ liệu theo thẩm quyền và thống nhất chỉ số đánh giá kết quả. Khi điều kiện kỹ thuật cho phép, các hệ thống có thể kết nối qua giao diện lập trình ứng dụng, liên kết sâu hoặc đồng bộ định kỳ, thay vì yêu cầu đơn vị nhập lại cùng một dữ liệu” - PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhâm nhấn mạnh.

Giải quyết các bài toán cụ thể

Theo Viện ĐMST Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Dong Nai Innovation Hub được tạo ra để giải quyết nhiều bài toán về sự kết nối nên được trang bị nhiều tính năng khác nhau, gồm: tiếp nhận nhu cầu và bài toán thực tế, phân loại và chuyển xử lý theo thẩm quyền, bản đồ năng lực ĐMST, hồ sơ hệ sinh thái có cấu trúc, đề xuất kết nối đa nguồn lực, tra cứu và gợi ý chính sách, quản lý hồ sơ hỗ trợ xuyên suốt, hệ thống điều hành dành cho cơ quan quản lý dựa trên dữ liệu…

Nhiều chuyên gia về ĐMST cho rằng, hiệu quả của nền tảng cần được đo bằng kết quả xử lý, không chỉ bằng số lượng dữ liệu vì tỷ lệ nhu cầu được phân đúng đầu mối; thời gian phản hồi; số kết nối phù hợp; số trường hợp đi đến tư vấn, thử nghiệm, chuyển giao hoặc hợp tác; tỷ lệ xử lý hoàn tất và mức độ hài lòng của người dùng… Song song đó, nền tảng cần có sự liên kết, kết nối dữ liệu, tiện ích với các chương trình, nền tảng số từ các địa phương, DN lớn về công nghệ, qua đó thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số về khởi nghiệp, ĐMST.

Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) Đặng Thị Luận nhận định: Dong Nai Innovation Hub sẽ là đầu mối quan trọng để đưa các chính sách về ĐMST đi vào cuộc sống. Đồng thời nền tảng sẽ kết nối các nguồn lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST. Từ đó, giúp hoạt động ĐMST ở địa phương tạo ra các giá trị thực tế, góp phần giải quyết những bài toán cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc vận hành nền tảng này, SIHUB sẽ có thêm một đầu mối để phối hợp với các đơn vị liên quan ở Đồng Nai thúc đẩy liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST.

Phó Giám đốc Viettel Đồng Nai Đặng Văn Nhiên cho biết: Viettel đã và đang phát triển ứng dụng Tammi theo hướng hội tụ nhiều dịch vụ và tiện ích trên cùng một nền tảng. Riêng tại Đồng Nai, đã có 400 ngàn thuê bao sử dụng và 370 tài khoản Tammi OA. Đây là nền tảng ban đầu quan trọng để tiếp tục mở rộng các cộng đồng số. Trong thời gian tới, một trong những định hướng lớn của Viettel Đồng Nai để phát huy hiệu quả, giá trị của ứng dụng Tammi trên địa bàn đó là phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái ĐMST tại Đồng Nai. Riêng đối với nền tảng Dong Nai Innovation Hub, Viettel Đồng Nai mong muốn phối hợp nghiên cứu mô hình kết nối phù hợp bằng sự trao đổi thường xuyên và hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt và đưa vào vận hành thử nghiệm nền tảng Dong Nai Innovation Hub vào đầu tháng 10-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Dong Nai Innovation Hub cần chú trọng các nội dung, vấn đề trọng tâm, gồm: giải quyết những bài toán thực tiễn, cụ thể về KHCN, ĐMST ở địa phương; kết nối các DN trên địa bàn, đảm bảo xây dựng, kết nối hạ tầng dữ liệu để góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST ở địa phương…

Lãnh đạo UBND thành phố kỳ vọng nền tảng sẽ vận hành từ các bài toán thực tiễn của địa phương; lấy con người, DN làm trung tâm để tạo ra các sản phẩm công nghệ cụ thể, giải quyết đúng nhu cầu xã hội với kết quả có thể đo đếm rõ ràng.

Theo đơn vị vận hành nền tảng Dong Nai Innovation Hub, trong quá trình thử nghiệm, các đơn vị liên quan sẽ rà soát dữ liệu có thể kế thừa từ website start-up và sàn giao dịch công nghệ; thống nhất trường dữ liệu, cơ chế định danh, phạm vi chia sẻ và phương án kết nối kỹ thuật để tránh trùng lặp. Dự kiến đến tháng 12-2026, nền tảng sẽ được đánh giá kết quả theo các chỉ số vận hành, tiếp thu phản hồi và đề xuất phương án hoàn thiện, kết nối hoặc nhân rộng.