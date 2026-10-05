Đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Đổi mới sáng tạo cần sự tham gia của toàn xã hội

Lễ hưởng ứng có sự tham gia của đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KHCN; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo-Động lực phát triển của toàn xã hội”, ngày hội năm nay nhấn mạnh cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của ĐMST. Trong đó, Nhà nước kiến tạo môi trường và cơ chế, chính sách thuận lợi; viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực; doanh nghiệp đóng vai trò đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh; các tổ chức hỗ trợ, trung gian, quỹ đầu tư và chuyên gia kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống ĐMST.

Sản phẩm được giới thiệu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Tại lễ hưởng ứng, tinh thần của ĐMST được lan tỏa qua những câu chuyện, góc nhìn và trải nghiệm thực tiễn từ các chủ thể trong hệ sinh thái ĐMST. Từ những câu chuyện và góc nhìn khác nhau, ngày hội khẳng định ĐMST không phải là câu chuyện của riêng một ngành, một tổ chức hay một nhóm chuyên gia, mà cần sự tham gia, đóng góp và hành động của toàn xã hội để tạo ra những giá trị mới cho đất nước.

Ông Tạ Hồng Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Hyphen Deux chia sẻ hành trình từ thiết kế chip đến sản phẩm được thị trường sử dụng. Từ đó, ông Phúc nhấn mạnh, muốn xây dựng năng lực bán dẫn thực sự tại Việt Nam thì không nên chỉ nhìn vào số lượng chip được thiết kế, mà cần nhìn vào số sản phẩm thực tế đang ứng dụng chip do Việt Nam thiết kế, cũng như số kỹ sư làm chủ toàn bộ quy trình và số khách hàng sẵn sàng tiếp tục đặt hàng. Do đó, trên hành trình phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam cần một thế hệ kỹ sư trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sẵn sàng bắt đầu từ những vấn đề của cuộc sống, lắng nghe người dùng và kiên trì đưa công nghệ trở thành sản phẩm.

Trong khi đó, cựu sinh viên ngành khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội Trần Văn Lực chia sẻ, điều mà người trẻ khi tham gia ĐMST và khởi nghiệp cần không chỉ là một khoản đầu tư lớn hay một phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị, mà là cơ hội để được thử sức, bước vào những bài toán thật, được trình bày giải pháp và được đánh giá công bằng. Đồng thời mong muốn được tiếp cận với các không gian thử nghiệm và hạ tầng kiểm định dùng chung; có được “khách hàng đầu tiên” từ các cơ quan, trường đại học và doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục pháp lý, kế toán, thuế trong những năm đầu thành lập doanh nghiệp để người trẻ có thêm thời gian cho sản phẩm và nghiên cứu.

Phát triển doanh nghiệp số và nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến đáng ghi nhận về năng lực ĐMST. Theo Báo cáo Chỉ số ĐMST toàn cầu (GII) năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025. Hệ sinh thái ĐMST từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hiện có hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp; 208 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ; 34,6% doanh nghiệp có hoạt động ĐMST, có 20 sàn giao dịch KHCN đang hoạt động.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tập trung xác định rõ trách nhiệm ĐMST của từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu. Mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán ĐMST trọng tâm của ngành mình; đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐMST vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách; bố trí nguồn lực thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả và tác động.

Sản phẩm được giới thiệu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và phát triển thị trường KHCN. Từng bước hình thành dòng chảy thực sự giữa nhu cầu của doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ, chuyên gia, tài chính, sở hữu trí tuệ, tổ chức trung gian và thị trường. Bên cạnh đó, phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Các trung tâm ĐMST phải trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và các nguồn lực; tập trung vào lợi thế, bài toán và nhu cầu thực tế. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu, vừa thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hội nhập quốc tế về ĐMST phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng lực công nghệ trong nước và vị thế của Việt Nam trong các mạng lưới ĐMST toàn cầu. Với quyết tâm cao, hành động cụ thể và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng, ĐMST sẽ thực sự trở thành động lực mạnh mẽ để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.