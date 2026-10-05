Từ diễn tập 'DT-26' đến thế phòng không vững chắc

Trận địa phòng không thực hành đánh trả không quân địch đánh phá trực tiếp vào địa bàn

Xây thế phòng không từ cơ sở

Trong diễn tập tác chiến phòng thủ tỉnh “DT-26”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Sự xuất hiện của những hình thái chiến tranh mới như chiến tranh không gian mạng, chiến tranh hỗn hợp, tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV)… đòi hỏi phải thay đổi căn bản tư duy và cách thức tổ chức phòng thủ; chủ động từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Yêu cầu đó được thể hiện rõ tại Cụm 8, gồm 3 phường: Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và 3 xã: D’ran, Quảng Lập, Lạc Dương. Đây là địa bàn có vị trí, ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khu vực vừa có các tuyến giao thông huyết mạch kết nối liên vùng, các hồ, đập thủy lợi, thủy điện và công trình trọng điểm; vừa có địa hình chia cắt, rừng núi hiểm trở.

Trong điều kiện đó, phòng không không thể chỉ được đặt ra khi xuất hiện nguy cơ tiến công đường không. Thế phòng không phải được chuẩn bị từ trước, gắn với thế trận khu vực phòng thủ, với lực lượng tại chỗ và khả năng bảo vệ Nhân dân, công trình trọng yếu ngay từ cơ sở.

Thực hành sơ tán một bộ phận Nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm phòng không

Từ yêu cầu thực tiễn ấy, Cụm 8 đưa vào diễn tập sự kết hợp giữa tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và phương thức tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái. Nội dung được cụ thể hóa trong thực binh A4 tại xã Lạc Dương với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ”.

Để chuẩn bị cho thực binh A4, xã Lạc Dương xây dựng hệ thống công sự, trận địa với trên 25 mục tiêu và 30 hệ thống mô hình tượng trưng cho công sự, trận địa, khu dân cư giả định. Qua đó, địa phương thực hành các phương án phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không trực tiếp vào địa bàn. Đây cũng là bài kiểm nghiệm khả năng chuyển trạng thái của địa phương từ hoạt động bình thường sang thực hiện nhiệm vụ thời chiến; đồng thời kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng khi xử trí một tình huống phòng không cụ thể.

Từ “vòm phòng không” đến thế trận phòng thủ nhiều lớp

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: Phòng không nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng phòng không, mà gắn với việc bảo vệ Nhân dân, bảo vệ lực lượng và các mục tiêu quan trọng trên địa bàn; đồng thời đòi hỏi sự chuẩn bị, phối hợp đồng bộ của các lực lượng ngay từ cơ sở.

Yêu cầu này càng rõ hơn khi phương tiện bay không người lái ngày càng phát triển và được sử dụng với nhiều phương thức khác nhau. UAV có ưu thế về kích thước nhỏ gọn, khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện địa hình, thời tiết; được trang bị các cảm biến hiện đại, có khả năng trinh sát, phát hiện mục tiêu từ xa bằng quang học, hồng ngoại.

Diễn tập có tình huống tác chiến đánh trả thiết bị bay không người lái (UAV)

So với những phương thức sử dụng vũ khí truyền thống, UAV có thể tạo ra những hướng, thời điểm tiến công khó dự đoán, đồng thời nâng cao khả năng trinh sát và tiến công chính xác. Trong chiến tranh hiện đại, UAV có thể được sử dụng theo bầy đàn, nhiều tầng, nhiều lớp, kết hợp với máy bay có người lái để gây nhiễu, nghi binh, tiến công cảm tử, tạo sức ép đối với hệ thống phòng không.

Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị phương án ứng phó ngay từ thời bình. Không chờ đến khi tình huống xuất hiện mới tổ chức lực lượng, xây dựng phương án; thế phòng không phải được hình thành trước, phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Từ yêu cầu đó, Ban CHQS xã Lạc Dương đã xây dựng kế hoạch chiến đấu “Vòm phòng không bền vững”. Lực lượng được tổ chức gồm trung đội súng máy phòng không 12,7 mm, các tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh và tổ chế áp UAV, sẵn sàng phát hiện, ngăn chặn, tiêu diệt các phương tiện bay của địch, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Các nội dung được thể hiện qua 4 vấn đề huấn luyện: thực hành sơ tán một bộ phận Nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm phòng không; thông báo, báo động phòng không; thực hành đánh trả không quân địch đánh phá trực tiếp vào địa bàn; hành động của lực lượng Phòng không nhân dân xã tổ chức khắc phục hậu quả, phục vụ chiến đấu.

Theo tình huống diễn tập, lực lượng vũ trang xã củng cố thế trận phòng thủ, sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh. Mọi hoạt động của địa phương được chuyển sang thực hiện nhiệm vụ thời chiến; hệ thống báo động Phòng không nhân dân được tổ chức rộng khắp. Lực lượng vũ trang xã tổ chức đánh trả, kiên quyết tiêu diệt không quân địch đánh phá vào địa bàn; đồng thời thực hành phòng tránh, khắc phục hậu quả, phục vụ chiến đấu.

Lực lượng Phòng không nhân dân xã tổ chức khắc phục hậu quả, phục vụ chiến đấu

Qua diễn tập cho thấy, địa phương đã chủ động điều chỉnh thế phòng không theo phương thức tác chiến mới. Khi phương tiện và cách thức tiến công thay đổi, tổ chức lực lượng và phương án phòng thủ cũng phải được điều chỉnh tương ứng. Từ lực lượng phòng không, các tổ bắn mục tiêu bay thấp đến tổ chế áp UAV, từng bộ phận được bố trí trong một thế trận chung, tạo khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử trí các tình huống từ trên không.

“Vòm phòng không bền vững”, vì vậy, không chỉ là một nội dung được đưa vào diễn tập, mà còn là cách cụ thể hóa yêu cầu xây dựng thế trận phòng thủ từ cơ sở. Đó là thế trận được chuẩn bị từ thời bình, gắn với đặc điểm địa hình, dân cư, công trình và nhiệm vụ của từng địa bàn; lấy sự chủ động làm nền tảng, hạn chế nguy cơ bị động, bất ngờ trước những phương thức tiến công mới.

Nhiệm vụ diễn tập khép lại trên thao trường, nhưng yêu cầu xây dựng thế phòng thủ thì không dừng lại. Từ mỗi địa bàn, mỗi lực lượng và mỗi phương án được chuẩn bị hôm nay, thế trận phòng không từng bước được củng cố, tạo nền tảng để khu vực phòng thủ tỉnh chủ động ứng phó với những tình huống mới, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Phòng không nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng phòng không, mà gắn với việc bảo vệ Nhân dân, bảo vệ lực lượng và các mục tiêu quan trọng trên địa bàn; đồng thời đòi hỏi sự chuẩn bị, phối hợp đồng bộ của các lực lượng ngay từ cơ sở. Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh