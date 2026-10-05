Quy định chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tại giải thi đấu trong nước do Bộ Quốc phòng tổ chức

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 90/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức; trưởng, phó các tiểu ban chuyên môn: 160.000 đồng/người/ngày;

b) Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 120.000 đồng/người/ngày;

c) Giám sát điều hành, trọng tài chính: 120.000 đồng/người/buổi;

d) Thư ký, trọng tài khác: 100.000 đồng/người/buổi;

đ) Người làm công tác bảo vệ, y tế, phục vụ, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ tại các điểm thi đấu: 90.000 đồng/người/buổi;

e) Chỉ đạo viên, phái viên, lực lượng y tế, phục vụ các đoàn, đội thể thao của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 90.000 đồng/người/ngày.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn hậu cần khác (không phải cán bộ chỉ huy, quản lý; cán bộ, nhân viên chuyên môn y học quân sự; cán bộ, nhân viên chuyên môn dược học quân sự) trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

b) Chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình nghiên cứu khoa học hoặc phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến đột phá về lĩnh vực hậu cần, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

c) Đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư này (đạt từ hạng ba trở lên trong các hội thi uy tín cấp bộ, ngành, quốc gia hoặc quốc tế theo lĩnh vực công tác; tiêu chí xác định cuộc thi uy tín quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này).