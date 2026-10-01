Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhập viện cấp cứu

Theo Chinapress, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh vừa thông báo về tình hình sức khỏe và lịch trình hoạt động của nữ diễn viên trong thời gian tới.

Triệu Lệ Dĩnh hủy lịch trình vì vấn đề sức khỏe.

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh có mặt đúng giờ tại địa điểm tổ chức sự kiện ở Thượng Hải. Tuy nhiên, sau khi xuống xe, cô xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, toát mồ hôi lạnh, tay chân yếu. Nữ diễn viên nghỉ ngơi trong xe khoảng 40 phút nhưng tình trạng không cải thiện. Ê-kíp sau đó gọi xe cứu thương, đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh được chẩn đoán hạ đường huyết và rối loạn điện giải. Vì lý do sức khỏe, cô không thể tham gia sự kiện theo kế hoạch. Đây là lần hiếm hoi trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên phải hủy công việc vì vấn đề cá nhân.

Sau khi xuất viện, ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được sự chú ý. Nữ diễn viên cao khoảng 1,68m nhưng cân nặng dưới 50kg. Một số ý kiến cho rằng thể trạng hiện tại có thể liên quan đến những chấn thương cũ của nữ diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh từng gặp tai nạn trong quá trình quay phim, khiến cô bị chấn thương đầu gối, gãy xương sườn và tràn dịch khớp gối.

Đại diện Triệu Lệ Dĩnh cho biết nữ diễn viên đã hoàn tất kiểm tra sức khỏe tổng quát với tình trạng ổn định. Cô đang ưu tiên nghỉ ngơi, điều chỉnh sức khỏe và tạm giảm nhịp độ công việc. Nữ diễn viên dành thời gian nghiên cứu kịch bản, cùng ê-kíp họp bàn các dự án mới, thỉnh thoảng lên mạng xã hội giao lưu với người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là hoa đán hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện...

Việc giữ hình ảnh sạch, không scandal cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh duy trì sức hút với các thương hiệu. Trong nhiều năm, cô thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng về thương hiệu tại Trung Quốc.

Về đời tư, Triệu Lệ Dĩnh từng kết hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong. Cả hai công khai kết hôn năm 2018 và thông báo ly hôn vào tháng 4/2021. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên tập trung cho công việc và duy trì cuộc sống kín tiếng.

Hậu trường đóng phim của Triệu Lệ Dĩnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu