Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cùng rơi vào cảnh khó

Sau hơn một tuần ra rạp, Bóng Ma Nhà Hát đang có hành trình không mấy thuận lợi tại phòng vé. Theo số liệu cập nhật, phim đạt tổng doanh thu khoảng 2,43 tỷ đồng, trong khi ngày 29/9 ghi nhận 18 vé được bán trên 45 suất, tương ứng doanh thu 1,54 triệu đồng. Trước đó, sau một tuần công chiếu, tác phẩm cũng chỉ đạt khoảng 2,3 tỷ đồng.

Kết quả này khiến sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt trong dự án mới nhận được nhiều sự chú ý. Cả hai vốn là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, sân khấu và các chương trình giải trí. Bóng Ma Nhà Hát cũng đánh dấu thêm một lần cặp vợ chồng nghệ sĩ cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trong phim, Lâm Vỹ Dạ vào vai Lâm Vỹ, còn Hứa Minh Đạt đảm nhận nhân vật Hứa Minh. Hai người là những cộng sự được Tuấn (Quỳnh Lý) chiêu mộ trong hành trình vực dậy Nhà Hát Vàng Son. Họ cùng tham gia công việc tại nhà hát, đồng thời góp phần khám phá những bí mật liên quan đến Nhã - nữ diễn viên đã qua đời nhưng vẫn còn vương vấn nơi này.

Lâm Vỹ Dạ vào vai Lâm Vỹ, còn Hứa Minh Đạt đảm nhận nhân vật Hứa Minh trong Bóng Ma Nhà Hát.

Bóng Ma Nhà Hát thuộc thể loại hài - kinh dị, do Lê Công Sơn đạo diễn, dài 97 phút và khởi chiếu từ ngày 18/9/2026. Nội dung xoay quanh Tuấn, một chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy một nhà hát cũ trong vòng một tháng. Tại đây, anh phát hiện địa điểm này bị ám bởi Nhã, nữ diễn viên chết oan chưa thể siêu thoát.

Với Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt, đây không phải lần đầu cả hai cùng tham gia một dự án điện ảnh. Trước đó, cặp đôi từng xuất hiện trong Kính Vạn Hoa: Bắt Đền Con Ma, tiếp tục duy trì sự kết hợp giữa công việc và đời sống nghệ thuật. Việc cùng đóng Bóng Ma Nhà Hát cho thấy hai nghệ sĩ vẫn tích cực hoạt động trên màn ảnh rộng bên cạnh sân khấu và truyền hình.

Nhìn rộng hơn, Lâm Vỹ Dạ có một năm 2026 khá bận rộn. Nữ diễn viên góp mặt trong Huyền Tình Dạ Trạch, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Bóng Ma Nhà Hát. Trong đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng đạt hơn 110,4 tỷ đồng, còn Hẹn Em Ngày Nhật Thực đạt khoảng 118,85 tỷ đồng tại phòng vé.

Trong khi đó, Hứa Minh Đạt cũng có nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên từng góp mặt trong các phim như Lật Mặt 2: Phim Trường, Lộ Mặt, Táo Quậy, Chị Mười Ba - Phần Kết Thập Tam Muội và Kính Vạn Hoa: Bắt Đền Con Ma. Năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với Huyền Tình Dạ Trạch, Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Bóng Ma Nhà Hát.

Đáng chú ý, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt không chỉ đồng hành trong công việc mà còn có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Hai người kết hôn năm 2010, có hai con trai và từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế trước khi sự nghiệp dần ổn định. Đến năm 2026, cặp đôi vẫn cùng hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các dự án.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt.

Với Lâm Vỹ Dạ, điện ảnh không phải lĩnh vực duy nhất tạo nên dấu ấn của cô. Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi qua sân khấu hài, truyền hình và gameshow, đồng thời từng hai lần liên tiếp nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất vào năm 2018 và 2019. Trong khi đó, Hứa Minh Đạt cũng xây dựng sự nghiệp qua nhiều dạng vai, từ hài đến chính kịch và các dự án điện ảnh thương mại.

Vì vậy, con số hiện tại của Bóng Ma Nhà Hát phản ánh tình hình riêng của một bộ phim tại phòng vé, không thể dùng để đánh giá toàn bộ sức hút hay sự nghiệp của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt. Tác phẩm vẫn đang được chiếu tại một số rạp, trong đó lịch chiếu còn được ghi nhận tại TP.HCM vào cuối tháng 9.